Le Conseil de l’Arctique embarrassé par l’invasion de l’Ukraine par un de ses membres

COPENHAGUE — La Norvège a succédé jeudi à la Russie à la présidence tournante du Conseil de l’Arctique, alors que des observateurs craignent que le travail de cet organisme intergouvernemental de huit pays sur la protection de l’environnement sensible ne soit menacé en raison de la suspension de la coopération avec Moscou depuis l’invasion de l’Ukraine.

Le Conseil de l’Arctique ne traite pas des questions de sécurité, mais ses huit pays membres concluent des accords contraignants sur la protection de l’environnement et donnent une voix aux peuples autochtones de la région circumpolaire.

En mars 2022, les sept membres occidentaux avaient suspendu leur participation à l’organe intergouvernemental, en réponse à l’invasion de l’Ukraine, un mois plus tôt, par le huitième membre, la Russie – par ailleurs le plus grand État arctique du monde.

Bien qu’ils demeurent convaincus de l’importance de la coopération arctique, ces sept pays – le Canada, le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède, l’Islande et les États-Unis – ont déclaré qu’ils n’enverraient pas de représentants aux réunions du conseil en Russie, qui présidait alors l’organisme.

Les recherches impliquant la Russie, allant des travaux sur le climat à la cartographie des ours polaires, ont été suspendues et les scientifiques ont perdu l’accès à d’importantes installations dans l’Arctique russe.

Le Conseil de l’Arctique, qui couvre une région abritant plus de 4 millions d’habitants, est l’un des seuls organes où la Russie est assise à la même table que les pays occidentaux.

Au cours des deux années de présidence russe, le Conseil de l’Arctique a été confronté à la plus grande menace pesant sur son existence depuis sa création en 1996.

Cette crise pourrait avoir des implications pour l’environnement arctique, avec la fonte des glaces de mer et l’intérêt des pays non arctiques pour les ressources minérales pour la plupart inexploitées de cette vaste région. L’Arctique pourrait également voir apparaître de nouvelles voies navigables et de nouvelles opportunités commerciales, car le temps de trajet des navires entre l’Asie et l’Occident pourrait être sensiblement réduit.

Ne pas laisser tomber les Autochtones

Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a récemment déclaré que le conseil «boitait un peu», mais admettait qu’il n’y avait «pas vraiment d’alternative».

«C’est un énorme défi pour la présidence norvégienne, a déclaré Rasmus Gjedssø Bertelsen, de l’Université arctique de Norvège à Tromsoe. Ils doivent isoler la Russie et en même temps, ils doivent veiller à ne pas provoquer la dissolution du Conseil.»

Et en plus des États membres, six organisations représentant les peuples autochtones de l’Arctique ont le statut de participants permanents, comme le Conseil circumpolaire inuit.

Le professeur Gjedssø Bertelsen craint que les peuples autochtones perdent ainsi «un forum important et une plateforme de premier plan», ajoutant que plusieurs de ces organisations ne suivent pas les frontières nationales.

Plusieurs pays comme la France, l’Allemagne, la Chine, le Japon, l’Inde et la Corée assistent aux réunions du Conseil de l’Arctique en tant qu’observateurs, ce qui signifie que la politique internationale est un autre défi pour la présidence norvégienne, a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Officiellement, la 13e réunion du Conseil de l’Arctique s’est tenue à Salekhard, en Russie, mais contrairement à 2021, lorsque le ministre islandais des Affaires étrangères avait remis le marteau en bois à son homologue russe, Sergueï Lavrov, les participants de jeudi étaient les ambassadeurs des pays membres, et non les ministres des Affaires étrangères, qui se sont rencontrés lors d’un événement en ligne.

À l’issue de cette réunion, une déclaration reconnaissait «le rôle historique et unique du Conseil de l’Arctique pour une coopération, une stabilité et un dialogue constructifs entre les peuples de la région arctique». Mais on n’y faisait aucune mention de l’Ukraine.