Le Conseil de sécurité aurait besoin du Canada pour gérer la post-pandémie

OTTAWA — Justin Trudeau affirme que la candidature du Canada pour obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations unies est plus pertinente que jamais alors que le monde devra se reconstruire après la grande pandémie.

Le premier ministre établit un lien direct entre cette pandémie de COVID-19 et les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Canada a joué un rôle dans la fondation de l’Organisation des Nations unies et d’autres organisations multilatérales comme l’OTAN, ainsi que dans les accords de Bretton Woods sur le système financier international.

M. Trudeau estime que comme c’était le cas dans les années 1940, le Canada a un rôle à jouer pour créer un monde meilleur et plus juste. Or, après la pandémie, le Canada pourrait notamment le faire en se taillant une place au sein de l’organe le plus puissant des Nations unies, a-t-il dit.

Le Canada est en compétition avec la Norvège et l’Irlande pour un siège non permanent, de deux ans, au Conseil de sécurité, à compter de l’année prochaine. L’Assemblée générale des Nations unies doit voter en juin lors d’un scrutin secret.

M. Trudeau a offert ce plaidoyer lundi matin après la publication d’une lettre ouverte dans laquelle les signataires estiment que le Canada n’est pas digne d’un siège au Conseil de sécurité en raison de ses positions dans une variété de dossiers comme le changement climatique, le Moyen-Orient et le Venezuela.

La lettre a été signée par quelque 125 personnalités et intellectuels, notamment Alain Deneault, Amir Khadir, Roméo Saganash, David Suzuki ou Noam Chomsky. La lettre a aussi été signée par plusieurs organismes, dont Voix juives indépendantes, le Mouvement québécois pour la paix, Solidarité Québec-Haïti et le Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN.