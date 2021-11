Le conseil fédéral du Parti vert se donnera mercredi soir une direction intérimaire

OTTAWA — Les Verts choisiront mercredi soir qui dirigera, par intérim, leur parti en difficulté à la suite de la démission d’Annamie Paul.

L’ex-député Paul Manly, qui a perdu son siège en Colombie-Britannique lors des dernières élections, est le favori pour être choisi par le conseil fédéral du parti, qui compte une quinzaine de membres. Cette instance se réunit mercredi soir pour examiner une série de candidatures reçues.

M. Manly a obtenu le soutien de l’ancienne cheffe Elizabeth May et de l’ancienne directrice par intérim du parti Jo-Ann Roberts. Les deux femmes avaient par ailleurs toutes les deux été invitées à diriger les verts en attendant la prochaine course à la direction.

Amita Kuttner, qui avait été l’adversaire de Mme Paul lors de la course à la direction l’année dernière, a confirmé avoir posé sa candidature pour le poste.

Amita Kuttner, titulaire d’un doctorat en astrophysique et originaire de la Colombie-Britannique, s’identifie comme une personne non-binaire et a milité activement pour lutter contre les inondations et le changement climatique.

La personne qui sera désignée chef intérimaire sera en poste pour une durée maximale de six mois, avant que les membres du Parti vert ne choisissent qui remplacera Mme Paul.

Le parti a été déchiré par des querelles internes et a vu son soutien populaire chuter lors des élections de septembre. Il a fait élire deux députés, mais il a perdu une part importante du vote populaire.

Mme Paul, qui a officiellement démissionné au début du mois d’octobre, a déclaré que son passage à la direction des verts avait été la pire période de sa vie; elle a d’ailleurs remis sa carte de membre avant de partir.