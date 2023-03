Le conseiller municipal de Toronto Brad Bradford confirme sa candidature à la mairie

TORONTO — Le conseiller municipal de Toronto Brad Bradford a officiellement annoncé mercredi qu’il se présentait à la mairie de la métropole.

M. Bradford avait déjà annoncé ses intentions et il avait réuni un comité consultatif composé notamment de gens liés aux progressistes-conservateurs et aux libéraux. Le conseiller municipal de Beaches-East York a déclaré mercredi qu’il voulait proposer «moins de discussions et plus d’action» à l’Hôtel de Ville.

Sa confirmation survient alors que le conseil municipal se réunit mercredi pour la première fois depuis la démission de John Tory. L’ex-maire, réélu en octobre, a quitté ses fonctions le mois dernier après avoir révélé qu’il avait eu une «liaison inappropriée» avec quelqu’un qui travaillait auparavant dans son équipe.

M. Bradford, qui a une formation en urbanisme, est actuellement président du Comité de planification et de logement à l’Hôtel de Ville. Il avait obtenu l’appui de John Tory lors des élections municipales de 2018 et le maire lui avait depuis confié diverses fonctions.

Lors de sa réunion de trois jours, le conseil municipal de Toronto devra notamment déclarer le poste de maire officiellement vacant et adopter un règlement pour la tenue de l’élection partielle.

Le greffier de la Ville a déjà établi que le scrutin aurait lieu le 26 juin, mais ce calendrier doit être approuvé officiellement par le conseil municipal. La période de mises en candidature devrait s’ouvrir le 3 avril et se terminer le 12 mai. Le vote par anticipation serait offert du 8 au 13 juin.