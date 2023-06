Le contrat de Catherine Tait à la tête de CBC/Radio-Canada reconduit pour 18 mois

OTTAWA — L’actuelle dirigeante de CBC/Radio-Canada voit son contrat prolongé par Ottawa jusqu’en janvier 2025. Catherine Tait va ainsi demeurer en poste pour encore 18 mois.

Mme Tait a été nommée présidente-directrice générale (PDG) de CBC/Radio-Canada en juillet 2018 pour un mandat de cinq ans, ce qui est la norme pour cette fonction.

Elle est la première femme à occuper ce poste dans l’histoire de CBC/Radio-Canada.

Comme pour la nomination de 2018, le ministère du Patrimoine canadien a indiqué jeudi qu’un comité indépendant lancera un processus ouvert et transparent pour trouver le prochain ou la prochaine PDG du diffuseur public, qui entrera en fonction en janvier 2025.

La décision de reconduire le contrat de l’actuelle PDG d’un an et demi, plutôt que cinq ans, découle d’un commun accord avec la principale intéressée, a affirmé le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodiguez.

Il a expliqué que Mme Tait a accepté de rester 18 mois de plus pour soutenir la «transition» entourant la mise en oeuvre de la réforme de la Loi sur la diffusion continue en ligne et du projet de loi sur les nouvelles en ligne.

«On s’est entendu que c’est un environnement très différent qui va exister dans à peu près un an et demi. Donc, on s’est entendu ensemble sur cette période là où elle va nous aider à travers le processus aussi pour trouver quelqu’un d’autre dans un an et demi», a déclaré M. Rodriguez en mêlée de presse, jeudi.

Le ministre libéral s’est défendu de montrer un manque de confiance à l’endroit de Mme Tait.

«Il faut comprendre que les changements actuels, ce que nous amènent C-11, C-18 ainsi que la modernisation de Radio-Canada et son mandat, font en sorte qu’on doit réfléchir dans ce contexte-là où on sera et quel type de personne on aura de besoin», a-t-il dit.

«Mais d’ici là, on a besoin de quelqu’un de solide pour nous accompagner. Il y a beaucoup de choses qu’elle a entreprises qu’elle veut également terminer», a ajouté M. Rodriguez.

Le ministre a souligné que Mme Tait avait démontré un «profond engagement» envers la société d’État, de même qu’une grande expertise, une connaissance du milieu et de la production.

Mme Tait oeuvre dans les secteurs du cinéma et de la télévision indépendants depuis plus de 30 ans. Avant d’entrer en poste à CBC/Radio-Canada, elle a notamment travaillé chez Téléfilm Canada, le Fonds des médias du Canada et eONE Entertainment.

Mme Tait est depuis 2019 la présidente du Groupe de travail mondial pour les médias publics, qui vise à promouvoir et à protéger le journalisme indépendant et la radiodiffusion publique dans le monde.