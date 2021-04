Le corps d’un homme est découvert à l’hôtel Albert à Sherbrooke

SHERBROOKE, Qc — La police enquête sur une mort suspecte après la découverte du corps d’un homme à l’hôtel Albert, sur la rue King Est, à Sherbrooke vendredi matin.

L’équipe des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec et le Service de police de Sherbrooke travaillent ensemble pour tenter d’élucider cette mort suspecte.

«Le Service de police de Sherbrooke a été appelé vers 10 h 30 pour un individu qui a été retrouvé inanimé dans son lieu d’habitation et dont le décès a été constaté sur les lieux», a indiqué Anik Lamirand, porte-parole de la SQ.

La policière a ajouté qu’une expertise de la scène et une autopsie de la victime seront effectuées afin de déterminer la cause et les circonstances du décès.

Il y a deux mois, trois individus avaient été arrêtés après une soirée mouvementée à l’hôtel Albert, dans une affaire qui était reliée au trafic de stupéfiants selon ce qu’avait déclaré la police à La Presse Canadienne à l’époque.

D’après les témoignages recueillis par les policiers le jour des arrestations, deux suspects «avaient ouvert le feu avec une carabine dans les corridors de l’immeuble».