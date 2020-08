Le corps d’un homme repêché à Longueuil après une balade nocturne avec des amis

MONTRÉAL — Les plongeurs de la Sûreté du Québec (SQ) ont repêché le corps d’un homme de 27 ans qui avait disparu dans les eaux du fleuve Saint-Laurent après une balade nocturne avec des amis.

Le corps inanimé de Aymane Farissi, un résident de Brossard, a été retiré des eaux dimanche matin vers 8 h 15 à la hauteur de la marina de Longueuil.

Sa disparition avait été signalée au Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) vers 2 h 00 samedi matin. Des recherches, en collaboration avec les plongeurs de la SQ, ont eu lieu jusqu’à 20 h 00 samedi avant de finalement reprendre dimanche matin.

«Monsieur Farissi et ses amis étaient allés effectuer une randonnée en bateau sur le fleuve et il semblerait qu’au retour vers la marina, il a effectué une chute. Pour le moment, on ignore les circonstances menant à cette chute», a indiqué l’agent Ghyslain Vallières, porte-parole du SPAL.

La victime ne portait pas de veste de flottaison individuelle.

Des enquêteurs du SPAL ont rencontré des témoins de la tragédie afin de reconstituer la chronologie des événements et d’éclaircir les circonstances qui ont mené au décès de l’homme de 27 ans.

L’enquête se poursuit.