Le corps médical s’est accru de 345 médecins en 2021, selon le Collège des médecins

MONTRÉAL — Le Québec comptait 345 médecins de plus au 31 décembre dernier qu’à la même date l’année précédente, ce qui porte le total des médecins inscrits au tableau du Collège des médecins du Québec à 25 176.

Dans son bilan annuel, dont La Presse Canadienne a obtenu copie, le Collège indique que ce sont 172 médecins de famille et 157 spécialistes qui se sont ajoutés l’an dernier à ses effectifs. À cela s’ajoutent 16 médecins détenant un permis à usage défini, c’est-à-dire que leur droit de pratique est restreint à un établissement en particulier, habituellement en région, ou qu’ils ne peuvent poser certains des actes professionnels réservés à l’exercice de la médecine.

Sur le total d’inscriptions au tableau, toutefois, environ 10 % sont inactifs tout en demeurant inscrits, soit parce qu’ils sont en congé parental, en fellowship, en année sabbatique, en congé de maladie ou à à la retraite.

Disparités régionales

Sur le plan régional, c’est la Montérégie qui affiche — et de loin — l’augmentation la plus importante, avec un ajout de 68 médecins, spécialistes et omnipraticiens confondus.

Les régions de Montréal et de Laval suivent avec des ajouts, respectivement, de 46 et 45 médecins. Viennent ensuite les régions des Laurentides (36), de l’Outaouais (30) et de Québec (22).

Deux régions encaissent toutefois des pertes, soit le Nord-Québec, qui a perdu cinq médecins, et le Bas-Saint-Laurent, qui en a perdu un.

Autre donnée intéressante sur le plan régional, c’est l’Abitibi-Témiscamingue qui a vu s’ajouter le plus de médecins ayant un permis à usage défini, soit 13, suivie de la Côte-Nord et des Laurentides qui en toutes deux 11. Il s’agit en grande partie d’assignations régionales par le ministère de la Santé en fonction des Plans d’effectifs médicaux (PEM), qui visent les spécialistes, et des Plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM), qui visent les médecins de famille. Ces plans visent à assurer dans les régions et établissements les effectifs nécessaires pour desservir la population.

Une profession de plus en plus féminine

Les femmes continuent de dominer la profession médicale, représentant 53,4 % des effectifs (12 002) contre 46,6 % d’hommes (10 475). Aussi, l’écart ira en augmentant alors que les deux tiers des étudiants en médecine (2542 ou 64 %) sont des femmes, les hommes ne représentant qu’un peu plus du tiers (1433 ou 36 %) de la cohorte au 31 décembre dernier.

Quant à ceux qui se trouvent entre les deux, c’est-à-dire les résidents aux études post-doctorales, on retrouve 2178 femmes (55,8 %) et 1728 hommes (44,2 %).

Parmi les 21 970 médecins inscrits et qui exercent au Québec, 85,6 % (18 816) ont obtenu leur diplôme au Québec, un sur dix (10,3 %) l’ont obtenu en dehors du Canada ou des États-Unis. Seulement 3,7 % d’entre eux ( 806) sont des diplômés d’une autre province et 0,4 % ont été formés aux États-Unis.