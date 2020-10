Le corps repêché dans la rivière Harricana a été identifié

AMOS, Qc — La Sûreté du Québec a dévoilé l’identité du corps retrouvé mercredi après-midi sur les berges de la rivière Harricana, à Amos, en Abitibi. Il s’agit de Marc Wylde, âgé de 48 ans.

Après la découverte du corps inanimé, vers 14h30, l’homme a été transporté au Centre hospitalier d’Amos, où son décès a été constaté.

Pour le moment, la SQ estime qu’il est trop tôt pour déterminer les causes et les circonstances de la mort. Une autopsie sera pratiquée aujourd’hui (jeudi) pour tenter d’en savoir un peu plus long à ce sujet.

Marc Wylde avait été porté disparu le 12 octobre dernier. La dernière fois qu’il avait été aperçu, il circulait sur la 1ère avenue, à Amos.