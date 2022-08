Le courant est rétabli au centre-ville de Toronto après une panne importante

TORONTO — Hydro Toronto et Hydro One ont annoncé jeudi soir que le courant a été rétabli pour tous les clients, après qu’une grande partie du centre-ville de la ville, y compris des tours de bureaux, un centre commercial et un campus universitaire, se soit retrouvée sans électricité au cours de l’après-midi.

Dans une série de messages sur Twitter, les services publics ont annoncé que le courant était rétabli et ont remercié les gens pour leur patience.

«La sécurité est toujours notre priorité. Nous savons que cette panne a rendu la journée exceptionnellement difficile pour beaucoup d’entre vous, et nous apprécions votre patience», a affirmé le chef de l’exploitation d’Hydro One, David Lebeter, dans un communiqué.

«Toutes nos équipes étaient déployées pour rétablir le courant aussi rapidement que possible, et ce, en toute sécurité. Je tiens à remercier toutes les personnes touchées par cette panne pour leur patience», a-t-il ajouté.

Hydro One a expliqué que la panne s’est amorcée lorsqu’une barge déplaçant une grue en position verticale a heurté des lignes de transmission à haute tension dans la région de Port Lands.

Une porte-parole d’Hydro Toronto a indiqué que la panne, qui a commencé vers 12 h 30, a touché environ 10 000 clients. Le courant avait été rétabli pour la moitié d’entre eux à 18 h 00.

La carte des pannes couvrait le quartier financier, l’Université métropolitaine de Toronto et le Eaton Centre.

Les vitrines du centre commercial hautement fréquenté, ainsi que les panneaux d’affichage électroniques à l’extérieur, se sont immédiatement éteintes lorsque la panne a frappé.

La Ville de Toronto a annoncé qu’elle avait lancé une enquête sur ce qui s’est passé.

Le maire John Tory a remercié ceux qui ont été touchés par la panne pour leur patience.

«Je sais qu’Hydro One et Hydro Toronto travailleront pour comprendre exactement ce qui s’est passé lors de cet incident», a-t-il souligné sur son compte Twitter.