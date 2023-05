Le couronnement du roi Charles III célébré aux quatre coins du Canada

Des Canadiens d’un peu partout au pays se préparent à célébrer le couronnement du roi Charles III, 70 ans après celui de sa mère Élisabeth II, avec des activités de visionnement, des épinglettes commémoratives et des événements publics.

La cérémonie de couronnement à l’abbaye de Westminster à Londres débute samedi à 11 h (heure locale). Le palais de Buckingham a indiqué que l’événement «reflétera le rôle du monarque aujourd’hui et se tournera vers l’avenir, tout en étant enraciné dans des traditions et un apparat de longue date».

Le gouvernement canadien organise une cérémonie officielle pour l’occasion à Ottawa, avec des spectacles, des discours, le dévoilement d’un nouveau timbre et d’emblèmes, ainsi qu’une salve de 21 coups de canon.

Karim Al-Dadah, porte-parole québécois de la Ligue monarchiste du Canada, prévoit regarder le couronnement avant de se rendre dans la capitale fédérale.

«Je suis un monarchiste. C’est quelque chose en quoi je crois, soutient-il. Je suis aussi un patriote. J’aime mon pays, je suis fier de mon pays, le Canada, et pour moi aimer son pays, c’est aussi aimer son histoire, ses institutions, son patrimoine.»

M. Al-Dadah a rencontré le roi Charles et son épouse, la reine consort Camilla, à Ottawa lors de leur visite royale de trois jours au Canada, en mai dernier, pour célébrer le jubilé de platine de la reine Élisabeth II.

«L’excitation était palpable, se remémore-t-il. C’est la beauté de la monarchie, il y a cette énergie, cette joie qu’elle apporte aux gens.»

M. Al-Dadah attend avec impatience les traditions somptueuses du couronnement.

«Ça va être un régal pour les yeux, estime-t-il. C’est un rêve devenu réalité. C’est quelque chose qui n’arrive qu’une ou deux fois dans une vie.»

Nancy Unsworth est aussi fébrile. Elle et sa famille, qui vivent dans la région d’Edmonton, prévoient se lever tôt pour regarder la cérémonie.

«Nous avons préparé nos collations, nous avons des chapeaux et nous avons réglé nos alarmes», a-t-elle énuméré, ajoutant qu’elle collectionnait les chapeaux.

Quant au règne du roi, Mme Unsworth, dont la grand-mère est née en Angleterre, portera une attention à la manière dont il abordera les problèmes environnementaux et les débats autour du colonialisme.

Ailleurs au pays

Des événements publics et privés ont été planifiés ailleurs au Canada, allant des thés d’après-midi aux défilés. De nombreux bâtiments gouvernementaux seront illuminés en vert émeraude tout au long du week-end, tandis que seront hissés les drapeaux du couronnement.

Le gouvernement de l’Ontario a organisé une cérémonie de lever du drapeau, une salve de 21 coups de canon et un cercle de tambours suivis d’une «foire royale amusante» à Queen’s Park à Toronto.

À Regina, le gouvernement de la Saskatchewan a organisé un défilé vendredi, tandis que e lieutenant-gouverneur, Russ Mirasty, prévoit un événement le 13 mai.

En Alberta, une célébration est également prévue le 13 mai au Jardin botanique de l’Université de l’Alberta, dans le comté de Parkland, ainsi qu’un événement le lendemain, qiu affiche complet, à la résidence du gouverneur, à Edmonton, avec la lieutenante-gouverneure Salma Lakhani.

À Winnipeg, une cérémonie de couronnement provincial aura lieu à la cathédrale St. John’s, suivi d’une salve d’honneur sur le terrain de l’édifice législatif provincial.

Des célébrations se tiendront également sur les terrains des résidences du gouverneur à Charlottetown, Fredericton, Halifax et St. John’s.

À Whitehorse, la commissaire du Yukon, Angélique Bernard, a invité les membres du public à un thé et à une journée portes ouvertes à Taylor House.

Tous les Canadiens n’ont toutefois pas l’intention de célébrer le couronnement.

Selon un récent sondage réalisé par l’institut Angus Reid auprès de plus de 2000 Canadiens de toutes les provinces, 41 % d’entre eux ont déclaré qu’ils ne s’intéressaient pas du tout à l’événement. Parmi les autres répondants, 29 % ont déclaré qu’ils liraient probablement quelques articles sur le couronnement, 20 % qu’ils le regarderaient en partie et 9 % qu’ils l’attendaient avec impatience.

Les répondants de l’Ontario et les femmes de plus de 34 ans ont exprimé le plus d’intérêt pour l’événement.

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.