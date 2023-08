Le coût de l’électricité du projet de boucle d’Atlantique est élevé, selon NB Énergie

FREDERICTON — Le service public d’électricité du Nouveau-Brunswick a mis en doute la viabilité du projet énergétique de la boucle de l’Atlantique en raison des coûts potentiels.

La boucle de l’Atlantique a pour but de permettre à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick de se passer du charbon en achetant de l’hydroélectricité au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Un rapport d’Énergie NB indique que les dépenses liées à la construction d’infrastructures et à l’achat d’hydroélectricité dans les deux provinces augmenteraient les coûts pour les clients du Nouveau-Brunswick jusqu’à 310 millions $ par année.

Le service public propose de construire au Nouveau-Brunswick des sources d’électricité à faible coût et sans carbone, comme des parcs éoliens et solaires.

Cependant, il prévient que l’éolien ou toute autre énergie renouvelable nécessitera des investissements importants dans les infrastructures de transport et de distribution pour lesquels les coûts n’ont pas encore été calculés.

Selon Énergie NB, la conclusion générale est qu’il n’y a pas de solution miracle pour générer une puissance carboneutre.