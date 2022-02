Le coût de l’expansion de Trans Mountain bondit de 70 % à 21,4 milliards $

CALGARY — Le gouvernement fédéral a déclaré vendredi qu’il n’investirait pas plus d’argent dans l’expansion du pipeline Trans Mountain, malgré la révélation voulant que le coût du projet ait bondi de 70 % par rapport à l’estimation précédente.

La vice-première ministre, Chrystia Freeland, a affirmé vendredi que Trans Mountain Corporation – la société d’État propriétaire de l’oléoduc – devra obtenir un financement tiers pour achever le projet, soit par l’intermédiaire des banques, soit par l’intermédiaire des marchés de la dette publique.

«Je veux assurer aux Canadiens qu’il n’y aura pas de financement public supplémentaire pour TMC», a affirmé Mme Freeland aux journalistes à Ottawa, ajoutant que le gouvernement avait engagé BMO Marchés des capitaux et Valeurs Mobilières TD pour lui fournir des conseils financiers sur le projet et avait été assuré par les deux parties que le projet restait viable sur le plan commercial.

Les commentaires de Mme Freeland sont intervenus quelques heures après que Trans Mountain Corporation a annoncé que le coût prévu de l’expansion du pipeline avait grimpé en flèche, passant de son estimation antérieure de 12,6 milliards $ à 21,4 milliards $.

L’entreprise a imputé l’augmentation des coûts à la pandémie de COVID-19 et aux effets des inondations de novembre en Colombie-Britannique, ainsi qu’aux améliorations du projet, aux changements de portée et de tracé pour éviter les zones sensibles sur le plan culturel et environnemental et aux pressions sur le calendrier liées aux processus d’autorisation de milliers de permis et aux défis de la construction en milieu marin et en terrain difficile.

La société a également repoussé la date d’achèvement prévue du projet au troisième trimestre de 2023. L’expansion du pipeline devait initialement être achevée cette année.

Le pipeline Trans Mountain existant transporte 300 000 barils de pétrole par jour. Il s’agit du seul système de canalisation pour expédier le pétrole de l’Alberta jusqu’à la côte ouest.

Il a été racheté par le gouvernement fédéral en 2018, pour la somme de 4,5 milliards $, après que l’ancien propriétaire Kinder Morgan Canada a menacé d’abandonner le projet face à l’opposition écologiste.

L’expansion du pipeline devrait lui permettre de faire croître sa capacité quotidienne à 890 000 barils.

Vendredi, Mme Freeland a expliqué que le gouvernement fédéral croyait toujours que l’agrandissement de Trans Mountain était un «projet sérieux et nécessaire».

«Ce projet est dans l’intérêt national et rendra le Canada et l’économie canadienne plus souverains et plus résilients», a-t-elle fait valoir.

Le gouvernement fédéral a toujours assuré qu’il n’avait pas l’intention d’être le propriétaire à long terme du projet, une position réaffirmée vendredi par Mme Freeland. Elle a indiqué que le gouvernement lancerait un processus de désinvestissement plus tard cette année.

Un certain nombre d’initiatives dirigées par des Autochtones ont déjà annoncé qu’elles chercheraient à obtenir une participation dans le projet.

Vendredi également, Trans Mountain Corporation a annoncé le départ à la retraite du président et chef de la direction Ian Anderson, à compter du 1er avril.

«Ian a dirigé un projet qui continue de progresser tout en établissant de nouvelles normes pour l’exécution de grands projets d’oléoducs, y compris des niveaux sans précédent de participation des peuples et des communautés autochtones», a affirmé le président du conseil d’administration, William Downe, dans un communiqué.

«Au nom du conseil d’administration, nous ne souhaitons que de bonnes choses à Ian tandis qu’il nous quitte.»