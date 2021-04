Le couvre-feu est rapporté à 20 h jusqu’à nouvel ordre à Montréal et à Laval

MONTRÉAL — Le couvre-feu est rapporté à 20 h dès dimanche sur l’île de Montréal et à Laval, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Le gouvernement a annoncé le durcissement de cette mesure à titre préventif jeudi, tandis que les cas de COVID-19 repartent à la hausse dans la province.

Les autorités se disent préoccupées par les rassemblements privés, mais ont seulement présenté des preuves circonstancielles de l’efficacité du couvre-feu pour réduire la propagation du virus.

Le Québec a rapporté dimanche 1535 nouvelles infections. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a souligné sur Twitter que 58 % des nouveaux cas concernent des personnes âgées de moins de 40 ans.

L’île de Montréal et Laval rapportaient dimanche respectivement 330 et 89 nouveaux cas de COVID-19.

Le couvre-feu imposé jusqu’à 5 h du matin — et assorti d’amendes salées pour les contrevenants — est en vigueur dans une bonne partie de la province en zone rouge et orange, mais il débute à 21h30 dans certaines régions.

Le couvre-feu est également fixé à 20 h à Québec, à Lévis, à Gatineau et dans plusieurs municipalités de la Beauce, où les écoles et les commerces non essentiels sont fermés au moins jusqu’au 18 avril.