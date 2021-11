Le couvre-visage ne sera plus obligatoire en classe au secondaire le 15 novembre

QUÉBEC — À compter du 15 novembre, les élèves du niveau secondaire pourront s’abstenir de porter le couvre-visage lorsqu’ils sont en classe.

Le couvre-visage devra toutefois être porté dans les espaces communs et durant le transport scolaire.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a confirmé l’information, mardi, en conférence de presse.

Il a aussi annoncé plusieurs allègements qui toucheront les restaurants et les bars, également à compter du 15 novembre. Les clients ne seront plus obligés de rester assis à leur table; il sera alors possible de danser.

Pour que le public puisse s’y retrouver, le ministre a demandé à ce que le site quebec.ca soit mis à jour, afin d’y afficher les assouplissements qui seront apportés, les lieux concernés, avec leur date d’entrée en vigueur.