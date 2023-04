Le crochet bleu de Twitter réapparaît mystérieusement pour certains comptes

SAN FRANCISCO — Des comptes de célébrités et autres utilisateurs de haut niveau de Twitter ont vu de nouveau réapparaître leur coche bleue sur le réseau social, mais sans savoir pourquoi.

Twitter a supprimé la semaine dernière les crochets bleus des comptes qui refusent de payer des frais mensuels.

Mais le symbole est mystérieusement revenu pour de nombreux comptes très suivis au cours du week-end, ce qui a conduit certains utilisateurs éminents à désavouer ce qui est devenu un symbole de division des changements erratiques apportés à la plateforme par le propriétaire de Twitter, Elon Musk.

Des comptes appartenant au Massachusetts Institute of Technology, l’actrice Bette Midler, la gymnaste Simone Biles Owens, l’écrivain Neil Gaiman et le rappeur Lil Nas X faisaient partie des utilisateurs — tous avec plus d’un million d’abonnés — qui ont indiqué clairement sur Twitter qu’ils n’avaient pas payé pour récupérer leur coche bleu.

«Oui, Elon m’a rendu mon crochet bleu, mais je ne l’ai pas payé, a écrit Bette Midler, dimanche. Est-ce que ça fait de moi une bonne ou une mauvaise personne? Je suis si confuse.» Lundi, la coche bleue n’apparaissait toutefois plus sur son compte.

Twitter comptait environ 400 000 utilisateurs authentifiés dans le cadre du système initial du badge bleu, y compris des acteurs hollywoodiens et des athlètes de renom, mais aussi des journalistes, des militants des droits humains et d’organisations publiques.

Dans le passé, les vérifications signifiaient que Twitter s’était assuré que les utilisateurs étaient bien ceux qu’ils disaient être, un moyen d’empêcher l’usurpation d’identité et la propagation de fausses informations.

Désormais, tout le monde peut acheter un abonnement «Twitter Blue» à partir de 8 $ par mois. Cela ne signifie plus que l’utilisateur est vérifié — autre que la confirmation d’un numéro de téléphone — mais promet un certain nombre de fonctionnalités, y compris la possibilité que plus de personnes voient leurs gazouillis.

Elon Musk a insisté sur la nécessité d’un service premium afin d’augmenter les revenus et de mettre fin à un «système de seigneurs et de paysans» qui, selon lui, permettait à un trop grand nombre de personnes d’accéder gratuitement à un symbole de statut non mérité. Mais seule une fraction des utilisateurs — et très peu de ceux qui disposaient déjà des crochets bleus — achètent le service.

Une incapacité à vendre des abonnements ou à trouver d’autres moyens d’engendrer des revenus pourrait poser des problèmes à Musk, qui a acheté Twitter pour 44 milliards $ l’année dernière. Il a eu du mal à empêcher les annonceurs, sa principale source de revenus, de fuir la plateforme.