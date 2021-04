Le CRTC facilite la concurrence pour les petits fournisseurs de services sans fil

TORONTO — Les grands fournisseurs de services sans fil mobiles au pays ont essuyé un important revers, jeudi, alors que le CRTC a rendu des ordonnances qui faciliteront la concurrence pour leurs petits concurrents — ce qui devrait réduire la facture mensuelle pour des consommateurs.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a finalement retenu bon nombre des recommandations des groupes de consommateurs et des «exploitants de réseau mobile virtuel», qui se servent des réseaux d’un autre fournisseur de services sans fil.

Lors des audiences du CRTC, en février 2020, ces intervenants avaient plaidé qu’il devrait être moins coûteux pour les petits exploitants émergents de se connecter aux réseaux sans fil nationaux en ayant accès aux marchés de gros. Les «trois grands» propriétaires de réseaux nationaux —Bell, Rogers et Telus — ont fait valoir de leur côté que les tarifs d’utilisation doivent être suffisamment élevés pour justifier leurs investissements passés et futurs dans les infrastructures.

Le CRTC affirme jeudi que les fournisseurs régionaux qui satisfont à certaines normes seront en mesure d’offrir des services concurrentiels «dans les régions où la concurrence est limitée». Cela signifie que ces petits fournisseurs paient un prix de gros pour accéder aux grands réseaux tout en conservant une clientèle distincte.

Le CRTC a également accordé trois mois à Bell, Rogers et Telus — en plus de la société gouvernementale SaskTel — pour offrir des forfaits plus abordables aux personnes âgées ou à faible revenu, ainsi qu’à ceux qui utilisent peu leurs appareils mobiles.

Jusqu’à présent, les «trois grands» s’opposaient farouchement à ces «exploitants de réseau mobile virtuel», qu’ils décrivent comme des entreprises recherchant les avantages d’un réseau national sans payer les coûts de construction et de maintenance d’une telle infrastructure. Rogers, Bell et Telus comptent pour plus de 90 % des abonnés de services sans fil au pays.

La décision du CRTC fait suite à des mois de recherches et de consultations, dont neuf jours d’audiences publiques.

