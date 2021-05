Le CRTC rendra jeudi une décision sur les tarifs de gros pour les services internet

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) rendra une importante décision politique et commerciale jeudi, à propos des demandes de révision des tarifs de gros pour les services internet. Cet enjeu oppose les géants de l’industrie à leurs plus petits compétiteurs.

L’annonce de jeudi viendra 21 mois après la décision contestée du CRTC de réduire les tarifs que les opérateurs de réseau peuvent facturer aux plus petits fournisseurs de services internet.

Les fournisseurs régionaux, qui ont déjà reçu l’ordre de partager leur réseau avec des compagnies indépendantes, ont défendu que les tarifs de gros établis par le CRTC étaient si bas qu’ils ne pouvaient plus justifier de nouveaux investissements dans des régions rurales et éloignées.

Selon les fournisseurs indépendants de services internet, cette décision du CRTC prouvait qu’ils avaient été surfacturés pendant plusieurs années, les empêchant de baisser leurs tarifs pour le résidentiel et les entreprises.

L’administrateur général de BCE, Mirko Bibic, a affirmé mercredi dans une conférence qu’il ne savait pas de quelle façon le CRTC trancherait cette fois-ci. Il s’est toutefois dit rassuré de leur récente décision sur le partage de réseaux sans fil.

M. Bibic a ajouté qu’il espérait que le verdict du CRTC quant aux tarifs de services internet soit plus favorable à Bell Canada et aux autres compagnies qui bâtissent leurs propres réseaux.