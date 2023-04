Le CUSM confirme la mission de l’Hôpital de Lachine et rouvrira son urgence

MONTRÉAL — L’Hôpital de Lachine devrait retrouver son urgence 24 heures d’ici l’automne, a confirmé mercredi le Centre universitaire de santé McGill. On promet également de rehausser le nombre de lits intermédiaires, mais il n’y aura plus d’unité de soins intensifs.

Dans un communiqué de presse, le CUSM annonce sa décision de confirmer la mission d’hôpital communautaire de l’établissement de Lachine. On dit en être arrivé à cette conclusion après avoir consulté «de nombreuses parties prenantes» et le ministère de la Santé.

«Ainsi, l’urgence de Lachine rouvrira progressivement au cours des prochains mois, pour finalement être en mesure de recevoir les patients ambulants et les ambulances 24/24, 7 jours sur 7», peut-on lire dans l’annonce du CUSM.

Depuis quelques mois déjà, l’urgence n’accueille que des patients se présentant par leurs propres moyens entre 8 h 00 et 22 h 00. Les ambulances qui sont appelées dans le secteur sont détournées vers d’autres centres hospitaliers montréalais.

Afin de coordonner les activités à l’intérieur de l’établissement, on annonce qu’un gestionnaire sera désigné et déployé sur place. On ajoute qu’un comité sera mis sur pied pour organiser la reprise des activités de l’urgence.

En ce qui concerne le nombre de places, on ajoutera une vingtaine de lits aux 36 lits d’hospitalisation actuels d’ici 12 à 18 mois. On prévient cependant que cela ne sera possible qu’à la condition de recruter suffisamment de personnel soignant et de médecins de famille.

Le CUSM n’a toutefois pas l’intention d’ouvrir une unité de soins intensifs à Lachine. On estime qu’en raison de sa localisation «à quelques kilomètres d’autres hôpitaux qui offrent ces services», on préfère continuer de transférer les patients qui requièrent un niveau de soins plus élevé.

Par cette nouvelle mission accordée à l’Hôpital de Lachine, on souhaite procéder à la relance de l’établissement, affirme le CUSM. Le chantier de modernisation estimé à 220 millions $ va d’ailleurs se poursuivre comme prévu.

Mardi, une délégation d’élus et de citoyens s’était rendue à l’Assemblée nationale pour réclamer une intervention du ministre Christian Dubé dans ce dossier. La mairesse de l’arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic, avait notamment décrit l’hôpital comme un modèle de la vision du ministre qui parle de «soins plus humains, plus performants et plus près des gens».

Lors de la période de questions, mardi, Christian Dubé avait dit faire confiance aux gestionnaires sur le terrain pour trouver une solution «et respecter l’essentiel du rôle de l’Hôpital de Lachine».

