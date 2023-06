Le cycliste suisse Gino Mäder décède après une chute sur le Tour de Suisse

GENÈVE, Suisse — Le cycliste suisse Gino Mäder est décédé vendredi, un jour après avoir chuté dans un ravin lors du Tour de Suisse, a annoncé l’équipe Bahrain-Victorious.

Mäder, âgé de 26 ans, a chuté lors d’une descente à l’approche de la fin de la cinquième étape montagneuse vers La Punt.

«Gino a perdu sa bataille pour se remettre des graves blessures qu’il a subies, a déclaré l’équipe dans un communiqué. Malgré les efforts du phénoménal personnel de l’hôpital de Coire, Gino n’a pas pu surmonter ce dernier et plus grand défi, et à 11 h 30, nous avons dit au revoir à l’une des brillantes lumières de notre équipe.»

Le décès de Mäder a été annoncé environ 30 minutes avant le départ prévu de la sixième étape de cette course d’une durée de huit jours. Le départ a été retardé et les coureurs se sont rassemblés pour rendre un hommage silencieux avant que l’étape ne soit neutralisée.

Le peloton a roulé ensemble ensemble en hommage à Mäder sur les 30 derniers kilomètres du parcours prévu vendredi. La course devrait reprendre samedi.

«(Je suis) atterré par la nouvelle», a déclaré le champion du monde Remco Evenepoel, détenteur du quatrième rang au classement général de la course. «Mon cœur et ma force sont avec la famille, les amis et les coéquipiers de Gino.»

Les membres du personnel médical qui ont secouru Mäder jeudi l’ont trouvé immobile dans l’eau. Ils ont pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire avant qu’il ne soit transporté par avion à l’hôpital.

«Toute notre équipe est dévastée par ce tragique accident, et nos pensées et nos prières accompagnent la famille et les proches de Gino dans cette période incroyablement difficile», a déclaré Bahrain-Victorious.

La police du canton suisse des Grisons a déclaré qu’une enquête conjointe avec des procureurs souhaitait entendre des témoins qui auraient pu voir et filmer l’incident.

Le Tour de Suisse est une course préparatoire en vue du Tour de France, qui se déroulera du 1er au 23 juillet.

Evenepoel avait auparavant critiqué l’étape de jeudi, lors de laquelle il s’était classé 10e.

«Alors qu’une arrivée au sommet aurait été parfaitement possible, ce n’était pas une bonne décision de nous laisser terminer dans cette dangereuse descente», a écrit Evenepoel sur son compte Twitter.

«En tant que coureurs, nous devrions également réfléchir aux risques que nous prenons en descendant une montagne.»

Un deuxième cycliste a également chuté au même endroit. L’Américain Magnus Sheffield a subi une commotion cérébrale et des contusions et a été soigné dans un hôpital local.

Lors d’incidents précédents en cyclisme, le coureur belge Wouter Weylandt a été tué dans une chute dans une descente du Tour d’Italie en mai 2011. Un autre coureur belge, Antoine Demoitié, est décédé après avoir chuté lors de la course d’un jour de Gand-Wevelgem en mars 2016.

Mäder était l’un des meilleurs jeunes coureurs suisses. Il a remporté une étape du Tour d’Italie en 2021 et terminé cinquième au classement général Tour d’Espagne cette même année. Il a également pris le cinquième rang de la course par étapes Paris-Nice en mars.

«Nous avons le cœur brisé», ont déclaré les organisateurs du Tour de Suisse dans un communiqué.

«Gino, tu as été un excellent coureur mais encore plus, une personne merveilleuse. Toujours souriant et rendant les gens heureux autour de toi.»

Dimanche, à l’arrivée de la course, un journaliste a demandé à Mäder ce qui le rendrait heureux à la fin de cette semaine de course.

«Si je suis toujours en bonne santé et que j’apprécie ma course à domicile. Peut-être connaître du succès avec l’équipe», a répondu Mäder.

Le directeur de l’équipe, Milan Erzen, a fait l’éloge du coureur.

«Son talent, son dévouement et son enthousiasme étaient une source d’inspiration pour nous tous. Non seulement il était un cycliste extrêmement talentueux, mais il était aussi une personne formidable une fois descendu de son vélo.»

—————————————————————————-

Avec la contribution de Graham Dunbar, de l’Associated Press