Le cyclone Gombe frappe le nord du Mozambique

MAPUTO, Mozambique — Le cyclone Gambe a fouetté le nord du Mozambique vendredi matin avec des vents violents et des pluies diluviennes qui ont causé de lourds dommages aux maisons et aux infrastructures, en plus de causer au moins un décès.

Le cyclone, la plus récente tempête à frapper l’Afrique australe depuis l’océan Indien, a touché terre dans la province de Nampula, où il a brisé des arbres et arraché des toits, selon des témoins.

Un résident de la ville de Nampula a été électrocuté par un câble au moment où il tentait de protéger sa demeure, rapporte la télévision locale.

L’alimentation en eau et en électricité a été perturbée, tout comme le service cellulaire, rendant les communications difficiles.

Amade Abubacar, un journaliste qui habite Nampula, a dit être privé d’eau et d’électricité depuis vendredi matin, et que le réseau cellulaire est instable. La ville est paralysée, et les établissements commerciaux et les institutions publiques sont fermés, a-t-il dit.

Le fournisseur de téléphonie cellulaire Vodacom a dit qu’il travaille à restaurer le service dans les secteurs touchés. Le transporteur aérien national LAM a annulé des vols vers et depuis les villes de Nampula, Nacala, Quelimane et Pemba.

Une aide alimentaire qui devait être distribuée a été endommagée par la pluie quand les toits d’entrepôts ont été arrachés, selon l’Institut national de gestion des désastres.

Le cyclone a perdu un peu de force après avoir touché terre, a dit l’institut météorologique mozambicain. Ses vents soutenus soufflaient à 130 kilomètres/heure, avec des rafales de 165 kilomètres/heure.

Des pluies abondantes, des vents puissants et des orages sont prévus dans les provinces du centre et du nord du pays, selon l’institut météorologique.