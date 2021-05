Le Danemark dévoile son passeport vaccinal pour différentes activités

COPENHAGUE — Le gouvernement danois a présenté vendredi son passeport vaccinal qui permettra aux gens de voyager à l’étranger ou à l’intérieur du Danemark, d’aller chez le coiffeur et dans un salon de tatouage, de dîner dans un restaurant ou de faire toute autre activité nécessitant le document.

«Le passeport coronavirus que nous présentons aujourd’hui pourra être utilisé à partir du 1er juillet, date à laquelle vous pourrez voyager au sein de l'(Union européenne)», a déclaré le ministre des Finances, Nicolai Vammen.

Quelque 20 % de la population du Danemark, soit 6 millions d’habitants, a été entièrement vaccinée, selon les derniers chiffres, a-t-il déclaré.

Lors d’une conférence de presse devant l’aéroport de Copenhague, le ministre de la Santé Magnus Heunicke a levé son téléphone pour montrer l’application, qui n’affiche un code QR et une barre verte que si la personne a été vaccinée deux fois ou a récemment reçu un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19.

«Ce que nous avons maintenant, c’est une application plus facile et plus simple à utiliser», a déclaré M. Heunicke. «Il ne fait aucun doute que nous devrons l’utiliser au cours de l’été, mais c’est bien sûr quelque chose qui devra être progressivement éliminé.»

Les gens feront balayer le code ou le montreront avant d’entrer dans un aéroport, un port, une gare, un coiffeur ou un restaurant.

Dans certains cas, un document physique pourra être envoyé par la poste pour être utilisé de la même façon que l’application.

«C’est une solution très simple à utiliser», a déclaré M. Wammen, ajoutant que si l’application clignote en rouge, elle ne dira pas pourquoi.

M. Wammen n’a pas pu dire si tous les pays de l’Union européenne seront prêts à utiliser une application d’ici la fin du mois de juin, permettant aux résidants de retrouver des amis et des membres de la famille vivant dans 30 pays européens.

«Mais le Danemark est prêt», a-t-il déclaré.