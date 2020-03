Le débat aux Communes retardé pour adopter le plan d’urgence fédéral

OTTAWA — Coup de théâtre à Ottawa: un élu conservateur a décidé de s’inviter à la Chambre des communes et brouille ainsi l’entente prise entre tous les partis pour adopter des mesures d’urgence en lien avec la pandémie de COVID-19 d’ici la fin de la journée, mardi.

Dans son blogue personnel, le député Scott Reid, de la région d’Ottawa, explique qu’il a le droit de se prévaloir de son droit de refuser le consentement unanime pour la motion qui sera présentée mardi.

Il ajoute qu’il a décidé de se présenter aux Communes, malgré une indication contraire du whip de son parti, afin de s’assurer que les élus aient suffisamment de temps pour étudier le projet de loi.

M. Reid est donc le 12e député conservateur aux Communes. Il viole ainsi l’entente prise entre les partis d’admettre 32 députés — 14 libéraux, 11 conservateurs, trois bloquistes, trois néo-démocrates et une députée verte pour adopter les mesures d’urgence.

Sur Twitter, le leader parlementaire du gouvernement, Pablo Rodriguez, a indiqué que ce ne serait qu’une question de quelques heures avant que les Communes reprennent. La séance, qui devait débuter à midi, a été suspendue jusqu’à une heure indéterminée.

«Les négociations avec les autres partis se poursuivent et la Chambre reprendra plus tard aujourd’hui. On doit tous s’unir et avancer ensemble. Les Canadiens comptent sur nous», a écrit M. Rodriguez.

Mais en coulisses, on craint que l’objection de M. Reid empêche l’adoption du plan fédéral de 82 milliards $ d’ici la fin de la journée, mardi, tel que prévu. Le Sénat doit siéger mercredi et le projet de loi doit obtenir la sanction royale le jour même.

Quatre heures et demie de débat étaient prévues pour adopter le projet de loi aux Communes.

Les libéraux font marche arrière

Lors de sa conférence de presse quotidienne, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué que les discussions ont continué «jusqu’à la dernière minute» avec les partis d’opposition.

Son gouvernement a accepté de faire marche arrière sur une disposition que l’opposition décriait comme une tentative d’obtenir «un chèque en blanc» et qui consistait à obtenir de nouveaux pouvoirs de taxation jusqu’au plus tard fin 2021 sans l’accord du Parlement.

«La rapidité avec laquelle les circonstances évoluent exige des réponses beaucoup plus flexibles et beaucoup plus fluides du gouvernement. Mais nous comprenons aussi que le Parlement et les partis d’opposition ont un rôle essentiel à faire pour surveiller et être au courant des mesures qu’on est en train de faire», a offert M. Trudeau.

Une version du projet de loi coulée à certains médias, lundi soir, révélait que le gouvernement souhaitait s’attribuer des nouveaux pouvoirs d’une durée maximale de 21 mois pour dépenser, emprunter et imposer les Canadiens sans demander l’approbation du Parlement.

Mardi matin, le chef conservateur Andrew Scheer refusait toujours de confirmer l’appui de son parti aux mesures fédérales tant qu’il n’avait pas reçu une version finale du projet de loi.

L’opposition officielle est d’accord pour adopter les mesures d’urgence dans la journée de mardi, mais demande à ce que les nouveaux pouvoirs de taxation soient étudiés à part — quitte à rester à Ottawa plus longtemps pour ce faire.

Le plan d’aide de 82 milliards $, annoncé la semaine dernière, comprend l’élargissement de l’Allocation canadienne pour enfants et des crédits de TPS, l’assouplissement des règles de l’assurance-emploi ainsi que 55 milliards $ d’impôts différés.

À l’exception de la séance d’urgence, la Chambre des communes est officiellement ajournée jusqu’au 20 avril — et le demeurera probablement encore plus longtemps.