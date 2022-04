Le décès du légendaire joueur des Islanders Mike Bossy en attriste plusieurs

MONTRÉAL — Le décès de Mike Bossy à l’âge de 65 ans à la suite d’un combat contre un cancer du poumon a touché des intervenants de toutes les sphères de la société.

L’état de Bossy s’était aggravé ces derniers mois et, plutôt que de se soumettre aux effets indésirables d’un traitement agressif supplémentaire, il avait décidé de rentrer chez lui au début du mois et de profiter de ses derniers moments entourés des membres de sa famille. C’est d’ailleurs elle qui a confirmé son décès, vendredi matin.

«L’organisation des Islanders de New York pleure la perte de Mike Bossy, une icône non seulement à Long Island, mais dans tout le monde du hockey», a déclaré le président et directeur général Lou Lamoriello.

«Sa volonté d’être le meilleur chaque fois qu’il mettait les pieds sur la glace était sans pareille. Avec ses coéquipiers, il a aidé à remporter quatre championnats consécutifs, façonnant à jamais l’histoire de cette concession. Au nom de toute l’organisation, nous adressons nos plus sincères condoléances à toute la famille Bossy et à tous ceux qui pleurent cette perte tragique», a-t-il ajouté.

Le Canadien, qui accueillera les Islanders en soirée au Centre Bell, a quant à lui qualifié Bossy de «véritable légende de notre sport, il nous manquera beaucoup». Un porte-parole de l’organisation montréalaise a d’ailleurs confirmé à La Presse Canadienne qu’«un hommage lui sera rendu en avant-match».

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a lui aussi tenu à rendre hommage au choix des Islanders, 15e au total, lors du repêchage de la LNH en 1977.

«La Ligue nationale de hockey est attristée d’apprendre le décès de Mike Bossy, un ailier dynamique dont le flair offensif prolifique lui aura permis au fil de sa carrière de 10 saisons d’être, tous paramètres confondus, l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la LNH et l’artisan de leurs quatre conquêtes consécutives de la coupe Stanley», pouvait-on lire dans un communiqué.

«Nous offrons nos condoléances à sa femme, Lucie, et ses filles, Josiane et Tanya, à ses ex-coéquipiers des Islanders et à ses innombrables partisans à Long Island, dans la région métropolitaine de New York et partout dans l’univers du hockey. Il a fasciné ses partisans comme très peu ont pu le faire», a conclu Bettman.

Plusieurs ex-collègues de TVA Sports ont également manifesté leur immense peine à l’annonce de son départ. La chaîne sportive a d’ailleurs indiqué qu’elle rendra «hommage à ce grand homme toute la journée sur nos ondes».

Bossy avait révélé son diagnostic au public en octobre 2021, annonçant qu’il prendrait congé de son rôle d’analyste pour TVA Sports afin de lutter contre sa maladie.

Le monde politique également touché

En politique, le premier ministre du Québec, François Legault, s’est dit lui aussi affligé par la mort de Bossy.

«Très triste d’apprendre le décès du grand Mike Bossy. J’ai eu l’occasion de le rencontrer à quelques reprises. Il était tellement sympathique. J’offre mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches», a-t-il d’abord rédigé sur Twitter.

«Le #22 était tout un scoreur: 573 buts en 10 saisons!!! Il a mené les Islanders à 4 victoires de la coupe Stanley avec Bryan Trottier, Clark Gillies, Denis Potvin et Billy Smith. Il a marqué ma génération!», a rappelé le chef de la Coalition avenir Québec.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, n’était pas en reste.

«Mike Bossy était une véritable légende du hockey. Son départ laisse de nombreux fans dans le deuil. Mes pensées vont à sa famille et ses proches, ainsi qu’aux personnes qu’il a inspirées tout au long de sa carrière», a-t-elle écrit sur Twitter.