Le Défi Chaîne de vie vise à sensibiliser les jeunes Québécois au don d’organes

MONTRÉAL — Des personnes ayant fait un don d’organes escaladeront seize montagnes au Québec et sept autres montagnes à travers le monde à l’occasion du Défi Chaîne de vie, les 15 et 16 octobre, pour soutenir la sensibilisation au don d’organes et de tissus.

L’événement annuel, qui souligne la Journée mondiale du don d’organes et de la greffe, réunit des donneurs vivants ainsi que le grand public, et vise à sensibiliser la population sur l’importance de s’informer par rapport au don d’organes. À titre de porte-étendard, les participants graviront simultanément plus d’une vingtaine de montages au Canada, aux États-Unis, en France et au Népal.

Le Défi Chaîne de vie est également une campagne de financement organisée par Chaîne de vie, un organisme qui œuvre dans les écoles secondaires du Québec pour sensibiliser les jeunes de 15 à 17 ans sur le don d’organes et sur l’importance d’adopter de saines habitudes de vie.

Fondé en 2007, l’organisme Chaîne de vie cherche à stimuler une culture du don au sein de la société québécoise en misant sur l’éducation et la jeunesse, et estime avoir touché près de 100 000 jeunes depuis sa mise en œuvre.

