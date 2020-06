Le Défi Pierre Lavoie est adapté à la pandémie avec un événement en mode virtuel

SAGUENAY, Qc — Le Grand défi Pierre Lavoie a lancé vendredi matin un nouvel événement adapté au contexte de la pandémie de la COVID-19 puisqu’il se déploie en mode virtuel.

Jusqu’à dimanche, les Québécois sont invités à participer au 1 million de kilomètres Ensemble gratuitement, peu importe leur lieu de résidence. Ils peuvent le faire en pédalant, en courant ou en marchant, seuls ou en équipe.

Une application téléchargeable gratuitement comporte diverses fonctionnalités, dont la progression du défi afin d’atteindre l’objectif de 1 million de kilomètres.

Au cours de l’événement, Pierre Lavoie enfourche son vélo pour contribuer et accumuler des kilomètres à sa façon. Après avoir quitté Saguenay vendredi matin, il s’arrêtera successivement à Québec, Bécancour, Sorel-Tracy et Sainte-Julie avant d’arriver à Montréal dimanche. Quelques personnalités l’accueilleront lors de ses escales et à son arrivée dans la métropole.

Pendant de nombreuses années, le Grand Défi Pierre Lavoie s’est fait notamment connaître par un marathon cycliste estival de 1000 kilomètres, entre Saguenay et Montréal, qui a été suspendu cette année à cause de la pandémie.

Malgré cette annulation, Pierre Lavoie insiste pour que la mission du Grand défi soit encore de rappeler à la population combien il importe de faire de l’activité physique pour maintenir son corps en santé, surtout après plusieurs semaines de confinement.