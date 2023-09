Le déficit budgétaire passe à 402 millions $ en Nouvelle-Écosse à cause des dépenses

HALIFAX — Le déficit budgétaire de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice financier actuel atteindra 402,7 millions $ si la tendance se maintient, ce qui représente une hausse de 123,8 millions $ par rapport à ce qui était prévu dans le plus récent budget de la province, présenté en mars.

Ce déficit plus grand que prévu serait dû à la hausse des dépenses en santé, aux ententes qui ont été conclues avec les syndicats de la fonction publique et aux efforts qui ont été déployés pour combattre les feux de forêt et les inondations, a expliqué le ministre des Finances de la province, Allan MacMaster.

À elle seule, l’aide déployée pour soulager les personnes touchées par les phénomènes météorologiques extrêmes a été responsable du quart des dépenses de 363 millions $ qui se sont ajoutées aux sommes prévues dans le dernier budget.

Jusqu’à présent, la Nouvelle-Écosse a dépensé 60 millions $ dans la foulée des dégâts causés par les feux de forêt et 57 millions $ pour ceux causés par les inondations du printemps dernier et de cet été.

Une partie de ces deux sommes sera toutefois récupérée ultérieurement, via des programmes d’aide fédéraux.

La nouvelle convention collective des infirmières a quant à elle fait sortir 155,6 millions $ des coffres du gouvernement, tandis que le nouveau contrat de travail des médecins a coûté 65,8 millions $.

Les revenus de la Nouvelle-Écosse ont aussi augmenté, ce qui fait croire à M. MacMaster que la situation fiscale du gouvernement pourrait s’améliorer d’ici à ce qu’il présente sa deuxième mise à jour économique, en décembre.