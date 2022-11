Le délai d’accès aux soins a «probablement» eu un impact sur la mort d’une enfant

MONTRÉAL — Une coroner demande au gouvernement du Québec de réduire le temps nécessaire pour amener à l’hôpital des patients de régions éloignées, après le décès d’un bébé de sept mois de la communauté atikamekw de Manawan.

La petite Niteïyah Chilton est décédée en avril dernier d’une méningite bactérienne à l’hôpital Sainte-Justine. Il s’était écoulé plus de cinq heures et demie entre l’appel initial au 9-1-1 et son arrivée en ambulance à l’hôpital de Joliette, d’abord, et au total plus de huit heures et demie avant son arrivée à l’urgence de Sainte-Justine, à Montréal.

Une infirmière du dispensaire de Manawan, à environ 250 kilomètres au nord de Montréal, avait appelé le 9-1-1 le soir du 2 avril, le bébé souffrant de convulsions et de problèmes respiratoires.

Le service ambulancier local était déjà débordé, ce qui a obligé la famille à attendre plus d’une heure et 45 minutes avant qu’une ambulance n’arrive finalement d’une autre localité.

La coroner Géhane Kamel écrit dans son rapport que le délai d’accès aux soins a fort probablement eu un impact sur les chances de survie de l’enfant.

Mme Kamel recommande notamment au gouvernement de revoir son système de services préhospitaliers d’urgence et d’envisager d’offrir des évacuations par hélicoptère aux patients gravement malades dans les collectivités éloignées.