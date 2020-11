Le Delaware élit la première sénatrice d’État ouvertement trans au pays

DOVER, Del. — La démocrate Sarah McBride a été élue au Sénat du Delaware mardi. Elle deviendra la première personne ouvertement trans à accéder aux fonctions de sénatrice d’État au pays.

Sarah McBride a défait le républicain Steve Washington pour décrocher un siège laissé vacant après le départ à la retraite du législateur ayant accompli le plus long mandat de l’histoire du Delaware.

Elle a triomphé dans un district fortement démocrate qui s’étend du nord de la ville de Wilmington jusqu’à la frontière avec la Pennsylvanie.

Mme McBride joint les rangs de nombreux autres élus transgenres à travers les États-Unis, mais elle sera la toute première à être assermentée sénatrice d’État.

«Je pense que les résultats de ce soir montrent ce que j’ai su toute ma vie, que les résidants de ce district sont justes et qu’ils s’intéressent aux idées des candidats et non à leur identité», a-t-elle déclaré après sa victoire.

«J’espère qu’un jeune de la communauté LGBTQ ici au Delaware ou n’importe où au pays puisse regarder les résultats et savoir que notre démocratie est assez grande pour eux aussi.»

La jeune politicienne avait effectué un stage à la Maison-Blanche sous l’administration de l’ex-président Barack Obama.

Elle était d’ailleurs déjà passée à l’histoire lors de la Convention nationale démocrate de 2016 en tant que première personne ouvertement trans à prendre la parole lors d’un tel rassemblement de grand parti.

Elle succède à Harris McDowell, un démocrate qui occupait ce siège depuis 1976 et qui avait appuyé sa candidature.

Sa campagne a attiré l’attention — et les dons — partout au pays, engrangeant plus de 270 000 $ US au début du mois d’octobre seulement, bien plus que les sommes totales amassées par d’autres candidats au Delaware.