Le délestage en santé reflète les inégalités au Canada, selon des experts

EDMONTON — Un groupe de défense des soins de santé affirme qu’une augmentation du nombre de Canadiens voyageant dans d’autres pays pour un traitement médical reflète à quel point les provinces ont organisé leurs soins chirurgicaux de manière inefficace.

Steven Staples de la Coalition canadienne de la santé dit qu’il n’est pas surpris que la clinique Nordorthopaedics de Kaunas, en Lituanie, ait signalé une augmentation de 50 % du nombre de patients canadiens pendant la pandémie de COVID-19.

«Vous pouvez comprendre que les gens veulent faire tout ce qu’ils peuvent pour obtenir un traitement», a déclaré M. Staples, qui est le directeur national des politiques et de la défense des droits de la coalition.

«De plus en plus, les gens n’ont pas accès au système de santé public. Nous savons que ce sont les femmes et les personnes des communautés marginalisées ou racialisées qui n’ont pas l’argent pour acheter des soins privés, tandis que les personnes riches peuvent obtenir les soins de santé nécessaires.»

La clinique Nordorthopaedics a déclaré dans un communiqué de presse que la majorité de ses patients venaient de l’Alberta, où environ 15 000 interventions chirurgicales ont été retardées au plus fort de la quatrième vague de la pandémie. Le ministre de la Santé Jason Copping a dit que 30 000 interventions chirurgicales avaient été retardées au cours des trois premières vagues.

Le fondateur d’une entreprise basée à Vancouver qui organise des chirurgies privées pour les Canadiens dans le pays et ailleurs a indiqué que celle-ci est plus occupée qu’elle ne l’a jamais été en 20 ans d’activités.

«Les listes d’attente sont atroces», a souligné Richard Baker de Timely Medical Alternatives.

M. Baker a dit qu’il avait organisé environ 450 chirurgies privées au cours des 12 derniers mois.

«J’ai parlé à un homme la semaine dernière. Il a 85 ans et vient de l’Alberta. Il vient d’être mis sur une liste d’attente de trois ans pour une arthroplastie de la hanche. Il pourrait être mort avant que son nom n’arrive en tête de liste pour cette opération.»

«C’est inadmissible.»

Les données de Santé Ontario montrent qu’environ 45 000 opérations de moins ont été effectuées sur des patients présentant des problèmes de santé non liés au cancer de la fin mars au début avril 2020. C’est 90 % de moins par rapport à la même période de quatre semaines en 2019.

La Saskatchewan Health Authority a signalé qu’au cours de la quatrième vague dans la province, le mois dernier, plus de 30 000 personnes sont demeurées sur une liste d’attente pour des opérations. Le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique a reporté 1940 opérations non urgentes prévues du 5 septembre au 16 octobre.

Un rapport commandé par l’Association médicale canadienne a révélé un arriéré global de 327 800 interventions à travers le pays, y compris des arthroplasties de la hanche, des chirurgies de la cataracte, des arthroplasties du genou, des IRM, des tomodensitogrammes, des pontages aortocoronariens et des chirurgies du cancer du sein.

Le cabinet de conseil Deloitte a calculé que 1,3 milliard $ seront nécessaires pour ramener les temps d’attente pour ces procédures aux niveaux d’avant la pandémie d’ici juin prochain.

«Il y a une crise dans le système», a déclaré M. Staples.

«Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, y compris fournir un financement conditionnel pour diverses innovations. D’ici là, les soins de santé privés s’infiltrent et seules les personnes qui ont les moyens peuvent sauter la file d’attente.»

M. Staples et Andrew Longhurst, chercheur associé au Centre canadien de politiques alternatives, affirment que le Canada peut faire trois choses pour réduire l’arriéré et fournir efficacement un soutien aux populations vulnérables.

«Nous devons sérieusement gérer la pandémie de manière plus intelligente», a déclaré M. Longhurst, qui a rédigé plusieurs rapports sur les soins de santé au Canada.

«Nous pourrions peut-être y mettre fin si nous prenions au sérieux la nature aéroportée de la COVID-19» en augmentant les tests et le traçage, a-t-il déclaré.

«Les provinces qui n’ont pas fait tout ce qu’elles pouvaient pour promouvoir la vaccination et faire entrer plus de personnes dans les services d’urgence aggravent le problème», a ajouté M. Staples.

«Deuxièmement, nous devons mettre fin à la crise du personnel de santé», a dit M. Longhurst.

«Nous devons soutenir les travailleurs de la santé de première ligne, les infirmières, les médecins (…), des personnes qui s’épuisent et quittent le marché du travail.»

Enfin, ont déclaré les deux hommes, les soins de santé au Canada ont besoin d’une transformation.

«De nombreux chercheurs et leaders des systèmes de santé disent depuis des années que nous n’avons pas pris au sérieux plusieurs initiatives d’amélioration du système de manière soutenue (…) et systématique», a souligné M. Longhurst.

Par exemple, les opérations à la hanche et au genou – les opérations effectuées en plus grand nombre dans la plupart des provinces – peuvent être gérées plus efficacement, a suggéré M. Longhurst.

«Dans de nombreuses régions sanitaires du pays, le processus de référence passe directement du médecin de famille à la liste d’attente d’un chirurgien en particulier», a-t-il illustré.

Des évaluations rapides par d’autres professionnels de la santé qualifiés comme des physiothérapeutes pourraient aider ces patients.

«C’est le moment de le faire (…) quand nous savons que nous ne pouvons plus nous permettre de vivre vague après vague», a plaidé M. Longhurst.

«La réponse est que notre gouvernement s’assure que notre système public dispose des ressources nécessaires pour traiter tout le monde équitablement et pour leur permettre d’obtenir le traitement dont ils ont besoin le plus rapidement possible», a déclaré M. Staples.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière des Bourses de Facebook et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.