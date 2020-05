Le démocrate Joe Biden se décrit comme «un candidat de transition»

WASHINGTON — Joe Biden aspire à diriger la Maison-Blanche depuis plus de trois décennies. Alors qu’il est si près du but, quelques mois avant les élections de novembre, il parle déjà de se retirer.

Dans un effort pour apaiser les inquiétudes concernant son âge, le candidat démocrate de 77 ans a déclaré qu’il ne demanderait pas de second mandat si sa santé mentale ou physique diminuait. Il s’est également qualifié de «candidat de transition», agissant comme un pont vers une jeune génération de dirigeants.

Joe Biden n’est pas reconnu pour s’en tenir à un script, et ces commentaires sont à l’image de son style candide. Cette déclaration contribuent également à amener de l’eau au moulin des spéculations concernant la personne qui serait la mieux placée pour diriger le parti après lui.

«Nous avons un banc plus long en tant que démocrates, un banc plus jeune en termes de leadership élu dans tout le pays», a déclaré la stratège démocrate L. Joy Williams, présidente de Higher Heights PAC, qui promeut et soutient la candidature de femmes afro-américaines.

Joe Biden n’a pas exclu de briguer un deuxième mandat, en partie parce qu’un tel engagement explicite le rendrait immédiatement un canard boiteux à Washington, où le capital politique sera nécessaire pour gérer l’après pandémie.