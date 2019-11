Le démocrate Richard Neal discute de commerce à Ottawa

OTTAWA — Un influent législateur américain est à Ottawa mercredi pour des rencontres avec les libéraux de Justin Trudeau dans l’objectif de ratifier le nouvel accord de libre-échange nord-américain.

Le représentant démocrate Richard Neal, président du comité des voies et moyens de la Chambre des représentants des États-Unis, jouera un rôle clé en apportant la ratification du nouvel accord entre les États-Unis, le Mexique et le Canada au Congrès pour approbation finale.

Seul le Mexique a ratifié l’accord, et le Canada ne progressera que si les États-Unis prennent les devants.

M. Neal et le premier ministre Justin Trudeau se sont assis mercredi matin devant les caméras et ont discuté brièvement de l’importance de la ratification de l’accord pour les trois pays.

Les démocrates du Congrès négocient actuellement avec l’administration Trump dans l’espoir de renforcer les mécanismes d’application de l’accord dans des domaines clés tels que la protection de l’emploi et de l’environnement.

L’accord a été officiellement signé par les dirigeants du Canada, des États-Unis et du Mexique il y a presque un an. Les démocrates ont ensuite remporté la majorité à la Chambre des représentants, la chambre basse du Congrès, et contrôlent le moment du vote de ratification.

«Nous voulons que cela soit mis en oeuvre», a déclaré M. Neal, qui a cité le fameux texte de l’ancien président John F. Kennedy disant que la géographie a fait du Canada et des États-Unis des voisins, mais que l’histoire en a fait des amis.

«Le renouvellement est très important pour les États-Unis.»

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui tient essentiellement entre ses mains le destin de l’accord sur la colline du Capitole, «veut en toute certitude» en arriver au «oui», a-t-il ajouté.

Donald Trump a insisté sur la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain et a menacé de déchirer l’entente, qu’il a régulièrement critiquée.

Au cours des discussions, le Canada et les États-Unis ont poussé le Mexique à améliorer ses normes du travail pour empêcher les entreprises des secteurs de la fabrication et de l’automobile de s’y installer afin de tirer parti d’une main-d’œuvre peu coûteuse.

M. Trudeau a déclaré que le gouvernement libéral avait travaillé en étroite collaboration avec les démocrates et les républicains au cours des derniers mois pour parvenir à un avoir «le bon accord pour le Canada, les États-Unis et le Mexique».

«C’est un plaisir de voir l’élan positif qui semble se produire pour le renouvellement de cet accord commercial très important», a-t-il déclaré.

La ministre du Travail, Patty Hajdu, devrait participer à une réunion entre MM. Neal et Trudeau et la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, pour faire le point sur la façon dont le Canada tente d’aider le Mexique à se conformer à une disposition clé de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique: veiller à ce que les mesures prises pour améliorer les droits des travailleurs au Mexique soient exécutoires.

Mme Hajdu s’est rendue au Mexique cet été pour partager l’expertise du Canada en matière d’amélioration des normes du travail mexicaines, et M. Neal est allé au Mexique le mois dernier.

Nancy Pelosi a exprimé son optimisme la semaine dernière sur le fait que les démocrates du Congrès et l’administration Trump étaient sur le point de résoudre leurs différends au sujet de l’accord.