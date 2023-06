Le Dépistafest, ou comment célébrer sa santé sexuelle par le dépistage

MONTRÉAL — Prendre soin de sa santé sexuelle mérite d’être célébré; c’est dans cette optique que se déroule ces jours-ci le deuxième Dépistafest, une initiative du Club Sexu visant à amorcer un dialogue auprès des jeunes adultes sur la prévention et le dépistage des infections transmises sexuellement ou par le sang (ITSS). D’ici le 16 juin, l’organisme espère convaincre plus de 1000 personnes à travers la province d’aller se faire dépister.

Né durant la pandémie, le Dépistafest souhaite pallier les effets de celle-ci sur les services en santé sexuelle. Le Club Sexu mentionne en effet que près de la moitié (44 %) des fournisseurs de services de prévention, de dépistage et de traitement des ITSS ont dû réduire leurs services depuis 2020.

Qui plus est, les restrictions sanitaires et la mobilisation du personnel de la santé pour contrer le coronavirus ont eu pour effet de restreindre l’accès aux services.

Par ailleurs, relève Morag Bosom, chercheuse et conceptrice de contenu sexologique au Club Sexu, le Canada a été frappé d’une recrudescence de certaines ITSS au cours de la dernière décennie.

«Les ITSS sont définitivement parmi nous, mais moins dépistées qu’on l’aimerait, note-t-elle. La plupart du temps, elles sont sans symptômes, donc on ne peut pas les traiter. Pourtant, il existe, dans certains cas, des traitements curatifs ou qui réduisent des symptômes, sans parler des risques de transmission et de complication. C’est important qu’on en parle.»

L’idée de faire la promotion du dépistage «de façon ludique et décomplexée» et de fournir de l’information sur les ITSS dans un ton festif a pour objectif de briser le tabou entourant la santé sexuelle. «Pourquoi ne pas célébrer le fait d’aller passer un test de dépistage, de souligner qu’on pose un geste pour prendre soin de soi? demande Mme Bosom. Pour normaliser cette pratique, on invite les gens à y aller avec un partenaire ou entre amis.»

Procéder au dépistage des ITSS n’est pas difficile et devrait être fait sur une base ponctuelle, si ce n’est annuelle, souligne Mme Bosom. Comme leur nom l’indique, ces maladies peuvent en effet se transmettre de différentes manières, et ce, parfois de façon insidieuse.

« Les ITSS ne sont pas sélectives, elles aiment tout le monde! lance la chercheuse. On peut en contracter à travers différentes activités sexuelles, et le condom n’est pas efficace à 100 % pour les prévenir. On peut aussi les contracter à travers des aiguilles non stérilisées, non seulement par de la consommation de drogue, mais lors d’un tatouage ou d’un perçage.»

Objectif: 1000 dépistages

Cette année, le Club Sexu espère convaincre 1000 personnes de se soumettre à un test de dépistage en clinique ou auprès d’un des nombreux partenaires du Dépistafest.

Comme c’était le cas en 2021 et 2022, des escouades sur le terrain iront à la rencontre de jeunes adultes pour les inciter à aller se faire tester.

«Les jeunes adultes de 18 à 35 ans sont plus à risque d’avoir une ITSS sans le savoir, note Mme Bosom. C’est aussi une génération qui n’a pas nécessairement eu accès à une éducation sexuelle. On les invite à prendre rendez-vous pour un test et à s’inscrire ensuite sur notre plateforme quand ce sera fait.»

En 2021, quand le Dépistafest était davantage un projet-pilote, quelque 1300 personnes avaient pris rendez-vous pour effectuer un test de dépistage dans le cadre de la campagne. Celle-ci s’était alors déplacée dans trois villes, soit Montréal, Sherbrooke et Gatineau. Les 35 bénévoles impliqués dans l’initiative avaient alors rencontré 1400 jeunes dans les parcs.

D’ici le 16 juin, des représentants du Dépistafest seront visibles en Outaouais, dans les Laurentides et sur l’île de Montréal. Une fête de clôture aura lieu le 15 juin prochain.

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.