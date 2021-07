Le dépistage n’est plus requis dans les foyers de soins de longue durée en Ontario

L’Ontario lève les exigences de dépistage de la COVID-19 pour les visiteurs, les soignants et le personnel entièrement vaccinés des foyers de soins de longue durée, à condition qu’ils ne présentent aucun symptôme.

La décision annoncée mercredi entrera en vigueur vendredi, le même jour où la province lèvera les restrictions de santé publique sur d’autres secteurs alors qu’elle passe à la troisième étape de son plan de réouverture.

«Ces changements sont rendus possibles grâce aux efforts incroyables de millions d’Ontariens qui ont retroussé leurs manches et se sont fait vacciner», a déclaré le ministre des Soins de longue durée, Rod Phillips, dans un communiqué.

Les personnes partiellement vaccinées ou non vaccinées devront toujours subir un test de dépistage de la COVID-19 avant d’entrer dans les foyers.

Les visiteurs devront montrer leur reçu de vaccination et leur deuxième dose devra avoir été administrée au moins 14 jours auparavant.

La province devrait abolir vendredi les limites de visiteurs dans un foyer de soins de longue durée et autoriser les repas sous forme de buffet, les absences des résidents, les excursions hors site et les activités comme le chant et la danse.

D’autres changements sont entrés en vigueur ce mois-ci dans les foyers de soins de l’Ontario, qui ont subi des éclosions de virus généralisées et des décès au cours de la première année de la pandémie.

Les visites de deux visiteurs et deux proches aidants sont autorisées à l’intérieur depuis le 7 juillet et les visites de 10 personnes sont permises à l’extérieur.

Les services de soins personnels comme la coiffure ont également été autorisés à reprendre, et une limite sur les proches aidants désignés a été levée.

La province a aussi rendu obligatoire la divulgation du statut vaccinal du personnel des soins de longue durée. Ceux qui ne prennent pas le vaccin pour des raisons non médicales doivent suivre une formation obligatoire sur l’importance de la vaccination.

Le gouvernement a signalé qu’en date de lundi, 93 % du personnel des soins de longue durée avait reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et 87 % étaient pleinement vaccinés.

Depuis le début de la pandémie, 3788 résidents de soins de longue durée et 13 membres du personnel sont décédés des suites de la COVID-19, selon les données provinciales, et des milliers d’autres ont été infectés.

Les vaccinations qui ont commencé en décembre ont largement inversé la tendance des éclosions généralisées dans les soins de longue durée, mais la province a signalé trois foyers avec des éclosions actives de COVID-19 mercredi.

L’Ontario a rapporté mercredi 153 nouveaux cas de COVID-19 et sept décès dus au virus.