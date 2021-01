Le député conservateur Derek Sloan a bien l’intention de contester son expulsion

OTTAWA — Le député fédéral Derek Sloan promet de se battre contre les efforts du chef conservateur pour l’expulser du caucus.

M. Sloan qualifie de ridicule la volonté d’Erin O’Toole de l’écarter à cause de la contribution d’un suprémaciste blanc à sa campagne à la direction du Parti conservateur, l’an dernier.

Le chef conservateur a annoncé lundi soir qu’il avait soumis l’idée d’expulser le député ontarien lorsqu’un reportage a révélé que la campagne de M. Sloan avait reçu un don de Paul Fromm, l’année dernière. Dans une déclaration écrite, M. O’Toole soutient que «l’acceptation par Derek Sloan du don d’un suprémaciste blanc bien connu est bien pire qu’une grossière erreur de jugement ou qu’un manque de diligence raisonnable».

«Le racisme est une maladie de l’âme, inconciliable avec nos valeurs profondes, ajoute M. O’Toole. Il n’a pas de place dans notre pays. Il n’a pas de place au Parti conservateur du Canada. Je ne le tolérerai pas.»

Mais M. Sloan plaide que Paul Fromm est membre du Parti conservateur et que ce fait devait bien être connu à la fois de M. O’Toole et des instances.

M. Sloan a suscité la controverse pendant la campagne à la direction pour ses positions très campées dans la droite religieuse, et sa présence dans le caucus s’est polarisée depuis.

Il avait déjà survécu à une tentative d’expulsion du caucus, pendant la course à la direction, lorsqu’il a mis en doute la loyauté de l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Theresa Tam, née à Hong Kong. M. O’Toole, au milieu de la campagne à la direction, avait alors refusé d’exiger l’expulsion de son adversaire Sloan.

Scrutin secret

En entrevue à La Presse Canadienne, M. Sloan plaide que le candidat à la direction O’Toole avait notamment fait campagne contre la «culture de l’annulation» et pour l’idée d’une vaste coalition conservatrice. «J’espère qu’il n’a pas abandonné cela en faveur d’un gain politique qui semble à très court terme», a déclaré M. Sloan.

Pour expulser l’un des leurs, 20 % des députés conservateurs — 24 des 121 députés actuels du parti — doivent signer par écrit un avis demandant une révision de l’adhésion de M. Sloan au caucus. Ces signatures ont été obtenues moins de 24 heures après la déclaration de M. O’Toole.

La question doit ensuite être mise aux voix, lors d’un scrutin secret, et une majorité simple de députés doit soutenir l’expulsion.

M. O’Toole a déclaré dans un communiqué lundi soir qu’il souhaitait que le vote ait lieu le plus rapidement possible. Or, le caucus doit se réunir jeudi et vendredi pour élaborer sa stratégie en vue de la reprise des travaux parlementaires, lundi prochain, mais le vote aura probablement lieu avant cette date.

Plusieurs députés ont estimé en privé lundi soir que la décision de leur chef mettait la barre haute pour ce qui serait considéré comme une infraction si grave qu’elle mènerait à une expulsion du caucus. D’autres ont semblé saluer cette décision, partageant la déclaration de M. O’Toole sur les réseaux sociaux.

M. Sloan, lui, a bien l’intention de se battre. «Je ne disparaîtrai pas tranquillement dans la nuit», a-t-il dit à ses partisans. «Ils ont choisi de se battre avec la mauvaise personne.»