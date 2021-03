Le député de Rousseau Louis-Charles Thouin se retire du caucus de la CAQ

QUÉBEC — Le député de Rousseau, Louis-Charles Thouin, se retire temporairement du caucus de la Coalition avenir Québec (CAQ), le temps que la lumière soit faite sur certaines allégations le concernant.

Par le fait même, il ne sera plus adjoint parlementaire de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a annoncé le cabinet du whip en chef du gouvernement dans un communiqué publié mardi.

M. Thouin fait l’objet d’une enquête de la commissaire à l’éthique pour son rôle dans la modification du schéma d’aménagement de la MRC de Montcalm dont il a été préfet.

L’Unité permanente anticorruption (UPAC) s’intéresse également à cet ancien maire de Saint-Calixte, ont rapporté les médias de Québecor.

La semaine dernière, les partis d’opposition ont tous réclamé du premier ministre François Legault qu’il exclue M. Thouin de son caucus en raison d’apparences de conflits d’intérêts.

M. Legault s’était porté à la défense de son député, déclarant: «Il n’y en a pas de conflits d’intérêts.»

Mardi, M. Thouin a affirmé qu’il se retirait du caucus de la CAQ afin de ne pas devenir une «distraction» pour le gouvernement.

«Je réitère que je me suis toujours impliqué en politique avec intégrité, et j’offre mon entière collaboration à la Commissaire à l’éthique et à la déontologie, ainsi qu’aux autres instances», a-t-il écrit.