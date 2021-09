Le député libéral André Fortin a conseillé Trudeau lors des débats des chefs

QUÉBEC — Le leader parlementaire de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, le député libéral André Fortin, a prodigué des conseils à Justin Trudeau lors des récents débats des chefs qui ont ponctué la campagne électorale fédérale.

Élu du Parti libéral du Québec (PLQ), M. Fortin a conseillé le chef du Parti libéral du Canada (PLC) et premier ministre sortant sur les meilleures stratégies à adopter durant les débats sur les enjeux relatifs au Québec dans la campagne électorale en cours.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le député de Pontiac conseille M. Trudeau à ce sujet. Il avait joué le même rôle lors de la campagne électorale fédérale précédente, en 2019.

Il faut dire que M. Fortin a été un proche du PLC dans le passé, ayant été membre du personnel de cabinet quand Paul Martin était chef du parti, dans l’opposition et au pouvoir à Ottawa.

Mardi, jour de rentrée parlementaire, lors d’une mêlée de presse en compagnie de sa cheffe, Dominique Anglade, M. Fortin n’a pas vu dans ce rôle-conseil un geste partisan, justifiant cette incursion sur la scène fédérale en affirmant qu’il aurait pu tout aussi bien jouer le même rôle auprès d’autres chefs de partis, si on le lui avait demandé.

«Je l’ai conseillé. J’ai participé à la préparation de débats. Si n’importe quel autre chef de parti me demande de le faire, cela va me faire grandement plaisir» de jouer le même rôle, a-t-il commenté, précisant qu’il avait à cette occasion donné à M. Trudeau sa «perspective» et ses conseils sur la politique québécoise.

De son côté, Mme Anglade n’a pas pris ombrage de cette incursion de son leader parlementaire en terre fédérale.