Le député libéral Pierre Arcand est démis de ses fonctions au cabinet fantôme

MONTRÉAL — À la suite de son controversé voyage à La Barbade, dans les Antilles, pendant le temps des Fêtes, le député libéral Pierre Arcand perd ses responsabilités de porte-parole pour la métropole et en matière de transports au sein du cabinet fantôme de l’opposition.

Le cabinet de la cheffe de l’opposition officielle Dominique Anglade en a fait l’annonce, lundi, par voie de communiqué, quelques jours après le retour au pays de M. Arcand, qui avait été chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ) d’octobre 2018 à mai 2020.

Les fonctions de ce dernier seront «réattribuées ultérieurement», a-t-on fait valoir du côté de l’opposition officielle.

«M. Arcand demeure député et membre du caucus libéral», a indiqué Léa Carrière, l’attachée de presse de Mme Anglade.

La cheffe du PLQ n’était pas disponible pour accorder des entrevues.

Ce voyage de M. Arcand, qui passait des vacances dans les Antilles avec son épouse, avait suscité la controverse, puisque les gouvernements fédéral et provincial recommandaient fortement aux Québécois et Canadiens de ne pas voyager pendant les Fêtes en raison de la flambée de cas de COVID-19 au pays.

Dans le cadre d’une entrevue à la station de radio 98,5 FM, la semaine dernière, Mme Anglade avait reconnu qu’il s’agissait d’une «erreur de jugement» de la part du député de Mont-Royal–Outremont et lui avait demandé de rentrer le plus tôt possible.

M. Arcand n’est pas le seul élu de l’Assemblée nationale à avoir séjourné à l’extérieur en dépit des restrictions en vigueur: le député caquiste de Saint-Jérôme, Youri Chassin, s’était déplacé à Lima, au Pérou, pour visiter son mari qu’il n’avait pas vu depuis près d’un an.

Sur la scène fédérale, la députée manitobaine Niki Ashton a perdu, au cours de la fin de semaine, ses fonctions au sein du cabinet fantôme du Nouveau Parti démocratique (NPD) après s’être rendue en Grèce pour rendre visite à un membre de sa famille gravement malade.

Ailleurs au pays, le ministre des Finances de l’Ontario, Rod Phillips, avait notamment remis sa démission au premier ministre de la province Doug Ford à la fin décembre dans la foulée d’un séjour aux Antilles, à la suite de vives critiques.