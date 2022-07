Le député représentant les Français du Canada devient ministre du gouvernement Macron

Le député représentant les Français résidant au Canada, Roland Lescure, joint le gouvernement d’Emmanuel Macron en tant que ministre délégué chargé de l’Industrie.

L’annonce a été faite par communiqué, lundi, à Paris, dans le cadre du remaniement ministériel. M. Lescure s’est dit «extrêmement honoré» de cette nomination. «Je suis déterminé, auprès de Bruno Lemaire [ministre de l’Économie et des Finances] à contribuer à faire réussir nos entreprises industrielles, et les millions de Françaises et Français qui y travaillent, pour renforcer notre souveraineté», a-t-il déclaré sur la plateforme Twitter.

L’équipe économique du gouvernement fera de l’inflation une priorité, a dit le ministre Lemaire avant le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement qui se déroulait en fin d’après-midi. Il a déclaré que les Français «n’attendent de nous qu’une seule chose: apporter des solutions à leurs difficultés, et la première de leurs difficultés, c’est comment faire face à la flambée des prix, prix alimentaires, prix de l’énergie», selon des propos rapportés par les médias français.

Ancien numéro deux de la Caisse de dépôt et placement du Québec, M. Lescure avait quitté le bas de laine des Québécois en 2017 pour faire le saut en politique auprès d’Emmanuel Macron, à la tête d’un nouveau parti politique.

M. Lescure s’est fait élire député pour les Français vivant en Amérique du Nord en 2017. Il a occupé les fonctions de président de la Commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale.

Il a été réélu pour un second mandat de député lors des élections de 2022 avec 55,63% des voix. À la fin juin, il avait brigué la présidence de l’Assemblée nationale, sans succès.

M. Lescure a mentionné que Christopher Weissberg, le suppléant du député, représentera les Français d’Amérique du Nord.