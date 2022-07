Le dernier recensement a dénombré plus de 450 000 anciens combattants

OTTAWA — De nouvelles données du dernier recensement dénombrent 97 625 personnes servant dans les Forces armées canadiennes, en plus de 461 240 anciens combattants.

Les chiffres publiés mercredi par Statistique Canada visent principalement à combler les lacunes dans les données existantes sur les anciens combattants du pays.

L’agence affirme qu’il y avait un manque de données complètes sur les anciens combattants pour assurer une allocation appropriée de l’argent par le gouvernement fédéral aux anciens membres des Forces armées, à leurs familles et aux autres bénéficiaires de programmes.

Au cours des dernières années, Statistique Canada a travaillé avec des organismes fédéraux et d’autres partenaires pour brosser un tableau plus complet des anciens combattants, en examinant leur santé et leur bien-être en général.

Cependant, la portée a souvent été limitée aux anciens combattants contemporains qui ont été libérés du service militaire après 1998.

L’agence de statistiques espère que les nouveaux chiffres fourniront des informations indispensables sur les anciens combattants qui ont servi dans l’ex-Yougoslavie au début des années 1990, la guerre de Corée et la Seconde Guerre mondiale.