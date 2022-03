Le design du monument national LGBTQ2+ est dévoilé à Ottawa

OTTAWA — Un monument national honorant les communautés LGBTQ2+ ― inspiré d’un nuage sous l’effet d’un coup de tonnerre ― doit être construit à Ottawa d’ici 2025.

Le design gagnant, qui inclut un intérieur en mosaïque argentée inspiré des nuages orageux et des boules disco, a été dévoilé jeudi lors d’un événement auquel a participé le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez.

Le monument de 8 millions $, conçu par une équipe comprenant des architectes paysagistes de Winnipeg, comprend une plateforme d’observation, une scène, un jardin d’herbes aromatiques, un cercle de guérison et des aires de repos.

L’artiste visuelle Shawna Dempsey, l’une des membres de l’équipe de conception, a déclaré que le monument «110% queer» était destiné à être utilisé par tout le monde.

Il sera financé par les fonds provenant du règlement d’une action collective contre le gouvernement canadien en lien avec la discrimination systématique à l’égard des membres lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres des Forces armées canadiennes, de la GRC et de la fonction publique fédérale.

M. Rodriguez a déclaré que le concept était «inclusif, innovateur et réfléchi», ajoutant qu’il est essentiel de se souvenir de l’histoire de l’homophobie et de la transphobie institutionnalisées au Canada.

«Ce concept exprime véritablement les objectifs du monument en matière d’éducation, de commémoration, de célébration et d’inspiration. De plus, il offre un espace sécuritaire et propice à la célébration et à la réflexion. Ce monument sera le premier du genre, a-t-il déclaré. Il nous rappellera à jamais la force, le courage et la détermination des communautés LGBTQ+ au Canada.»

Le monument, qui offrira aux visiteurs une vue sur Ottawa et la rivière des Outaouais, devrait être achevé d’ici 2025. Il a été conçu à la suite de consultations avec des membres de la communauté LGBTQ, y compris des Autochtones bispirituels.

Le néo-démocrate Blake Desjarlais, un député bispirituel, a déclaré que le mémorial était une «énorme réalisation pour notre pays» et aussi «un rappel» que des libertés durement acquises pourraient facilement être perdues.

«Le Canada n’est pas à l’abri de l’intolérance ou des préjugés», a-t-il déclaré.

Michelle Douglas, directrice générale du Fonds Purge LGBT, a déclaré que le monument «sera à la fois une source d’inspiration et un rappel des blessures causées par la discrimination».

En 2017, Justin Trudeau a officiellement présenté ses excuses aux Canadiens qui ont été accusés au criminel ou renvoyés de l’armée ou de la fonction publique du Canada en raison de leur orientation sexuelle.

Une purge de la sécurité nationale a conduit au licenciement de milliers de Canadiens dans l’armée, la GRC et la fonction publique en raison de leur orientation sexuelle à partir des années 1950.

Avant 1966, de nombreux Canadiens étaient accusés au criminel et reconnus coupables de grossière indécence parce qu’ils étaient homosexuels.