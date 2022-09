Le Diocèse de Trois-Rivières visé par une requête en action collective

MONTRÉAL — Le Diocèse de Trois-Rivières est visé par une requête en action collective de la part de 30 personnes qui allèguent avoir été victimes d’agression sexuelle, sur plusieurs années.

La demande introductive d’instance a été déposée par un cabinet d’avocats, après que l’action collective eut été autorisée par une juge en juin dernier.

La requête mentionne qu’a l’heure actuelle, 30 personnes ont affirmé avoir été agressées par des prêtres, des employés ou des bénévoles sous la responsabilité du diocèse, et ce, sur une période de 44 ans. Les victimes alléguées sont des garçons et des filles.

La requête fait état de réclamations de 300 000 $ à titre de dommages non pécuniaires pour compenser les souffrances, 150 000 $ à titre de dommages pécuniaires pour compenser la perte de gains et 150 000 $ à titre de dommages punitifs, en raison de la gravité et de la répétition des gestes et de l’abus de pouvoir subi.