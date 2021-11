Le directeur de la campagne de vaccination québécoise Daniel Paré décoré

MONTRÉAL — Le directeur de la campagne de vaccination québécoise contre la COVID-19, Daniel Paré, a reçu dimanche le prix Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) pour sa «contribution significative à sa profession».

La présidente du CIQ, Gyslaine Desrosiers, lui a remis cette distinction lors du colloque virtuel de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ), dont il fait partie.

Dans un communiqué, l’OPIQ a tenu à «saluer son professionnalisme, son implication et son leadership».

Après avoir été choisi pour diriger les efforts de vaccination, M. Paré a «mis à profit son sens de l’organisation et de la planification, sa connaissance du réseau, son écoute du terrain et sa capacité à rallier les gens pour orchestrer cet évènement d’envergure», a soutenu son Ordre.

Le lauréat est non seulement inhalothérapeute, mais détient aussi «un baccalauréat en administration, une maîtrise en administration des affaires et un certificat de 2e cycle en gestion des services de santé». Il est aussi président-directeur général du Centre de santé et de services sociaux au Québec (CSSS) de Chaudière-Appalaches depuis 2015.

Il a été président de la Société canadienne des thérapeutes respiratoires entre 2002 et 2003, où il a «joué un rôle déterminant dans les ententes de mobilités de la main-d’œuvre entre le Québec et le Canada», soutient l’Ordre dans le communiqué.