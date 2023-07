Le directeur de la CIA est promu au cabinet du président américain Joe Biden

WASHINGTON — Le président américain Joe Biden a promu vendredi le directeur de la CIA, William Burns, au sein de son cabinet — une décision symbolique qui souligne l’influence du chef du renseignement des États-Unis et son travail dans le soutien américain à l’Ukraine.

Dans un communiqué, M. Biden a souligné que M. Burns avait «utilisé les renseignements pour donner à notre pays un avantage stratégique critique» et a salué son analyse «claire et directe qui donne la priorité à la sûreté et à la sécurité du peuple américain».

M. Burns a été une figure centrale de l’administration Biden, en particulier dans la stratégie de la Maison-Blanche visant à déclassifier les conclusions des services de renseignement selon lesquelles la Russie avait l’intention de lancer une invasion à grande échelle en Ukraine.

Diplomate de carrière et ancien ambassadeur en Russie, M. Burns a été envoyé à Moscou plusieurs mois avant la guerre pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine et lui faire part de l’analyse de Washington.

Au cours des près de 18 mois qui se sont écoulés depuis le début de l’invasion russe, les États-Unis ont fourni un soutien en matière de renseignement à l’Ukraine, ainsi que des armes et des munitions.

M. Burns s’est aussi rendu à plusieurs reprises à Kyiv pour rencontrer le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

M. Burns discute régulièrement avec le président Biden et lui mentionne lui-même les derniers développements concernant la situation en Ukraine et ailleurs dans le monde.

En tant que membre du cabinet du président, il servira aux côtés de la directrice du renseignement national, Avril Haines, dont le bureau définit entre autres la direction des opérations de la CIA.

«L’annonce d’aujourd’hui (vendredi) du président reconnaît les contributions essentielles à la sécurité nationale que la Central Intelligence Agency apporte chaque jour et reflète sa confiance dans notre travail», a souligné M. Burns dans un communiqué.

«Je suis honoré de servir dans ce rôle en tant que représentant du travail formidable de nos officiers du renseignement.»