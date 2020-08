Le discours de Barack Obama attendu avec fébrilité par les partisans démocrates

MILWAUKEE — Les démocrates qui tentent de susciter un élan d’enthousiasme derrière la candidature présidentielle de Joe Biden espèrent que les têtes d’affiche attendues mercredi à la convention permettront au parti de lancer sa campagne sur le thème du changement plutôt que de se cantonner à une dénonciation de Donald Trump.

L’ancien président Barack Obama, une figure transformatrice du Parti démocrate qui a choisi M. Biden comme vice-président en 2008, est la grande vedette de la troisième soirée de cette convention démocrate entièrement virtuelle, qui commence à 21h.

Avant lui, la colistière de M. Biden, Kamala Harris, fera sa première apparition aux heures de grande écoute en tant que première femme noire candidate à la vice-présidence. Hillary Clinton, une autre femme qui a brisé le plafond de verre en devenant la première candidate à la présidence d’un grand parti aux États-Unis en 2016, prendra également la parole.

Voici les moments forts attendus mercredi soir:

Barack Obama

Alors que sa femme Michelle a ouvert la convention lundi soir en critiquant le président Trump sans ménagement, Barack Obama se concentrera probablement davantage sur le candidat démocrate et sur le renouvellement du message d’espoir et de changement qui a marqué le début de son propre mandat.

M. Obama devrait saisir l’occasion pour défendre personnellement l’homme qui a servi à ses côtés pendant deux mandats. Le 44e président va probablement décrire M. Biden comme un conseiller et copilote de confiance qui l’a aidé à faire adopter sa réforme sur les soins de soins de santé et à gouverner dans un monde complexe.

On ne sait pas encore, toutefois, si M. Obama pourra transférer sa popularité personnelle à M. Biden, et l’absence de public à la convention ne permettra pas de saisir immédiatement l’effet de son discours sur les électeurs démocrates.

Kamala Harris

La première femme noire et première femme indo-américaine sélectionnée comme candidate à la vice-présidence offre aux démocrates une occasion de poursuivre sur la lancée qui a marqué l’élection de Barack Obama en tant que premier président noir. La sénatrice californienne aura l’occasion de souligner l’aspect historique de sa candidature. Elle profitera également de ce moment pour plaider en faveur de Joe Biden et tenter de faire oublier les critiques qu’elle lui avait lancées lors d’un débat entre les candidats à l’investiture démocrate l’an dernier, notamment en matière de lutte pour l’égalité raciale.

Hillary Clinton

La campagne historique de Mme Clinton pour la Maison-Blanche reste un point de ralliement pour les fidèles du parti, ce à quoi l’ancienne première dame est susceptible de rendre hommage dans son discours. Mais des divisions subsistent au sein du parti depuis sa défaite et la montée en puissance de la coalition Bernie Sanders à gauche. Il est peu probable qu’elle ravive cette division mercredi soir. Elle devrait plutôt réitérer le message qui rallie les démocrates de toutes les franges: il faut défaire Donald Trump.

Les autres orateurs de la soirée

Barack Obama rendra certainement les démocrates nostalgiques de son mandat à la Maison-Blanche, mais le parti espère envoyer le message que l’éventuelle élection de Joe Biden ne sera pas une répétition de 2008. Les orateurs de la soirée vont s’employer à définir les objectifs d’une présidence Biden. Parmi les personnalités attendues figure la sénatrice Elizabeth Warren, qui a dévoilé une série de plans d’action au cours de sa propre campagne à l’investiture, dont certains ont été adoptés par M. Biden par la suite. On attend aussi la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, le gouverneur du Wisconsin Tony Evers, la gouverneure du Nouveau-Mexique Michelle Lujan Grisham, qui était considérée comme une possible colistière de M. Biden, et l’ancienne représentante Gabrielle Giffords, qui milite pour un plus grand contrôle des armes à feu après avoir été victime d’une tentative de meurtre en 2011.

Donald Trump

Le président Trump tente de rester à l’avant-plan cette semaine avec une série de déplacements et de rassemblements pendant la convention démocrate. Il a fait des apparitions lundi dans le Wisconsin et le Minnesota, et mardi en Arizona. Jeudi, M. Trump devrait se rendre en Pennsylvanie, où M. Biden est né, quelques heures avant le discours d’investiture du candidat démocrate. Le président républicain n’a pas d’événement public prévu mercredi, mais il continuera probablement de publier ses réactions à la convention démocrate sur Twitter.

Comment suivre la convention

Les discours auront lieu de 21 h à 23 h, heure de l’Est. La diffusion en direct est accessible sur le site internet et les médias sociaux de la Democratic National Convention. Plusieurs chaînes de télévision américaines diffuseront une partie ou la totalité du programme de la soirée.