Le discours du Trône au N.-B. n’évoque qu’indirectement l’identité de genre

FREDERICTON — Le gouvernement progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick a présenté mardi un discours du Trône qui n’évoque qu’entre les lignes la politique sur l’identité de genre dans les écoles, un dossier qui a amené cette province au bord d’élections générales anticipées.

Le premier ministre Blaine Higgs a évoqué le mois dernier cette possibilité, après que six députés ont rompu les rangs à la suite de sa décision d’exiger que des élèves obtiennent le consentement de leurs parents avant que les enseignants puissent utiliser leurs prénoms et pronoms préférés.

Dans le discours lu par la lieutenante-gouverneure, Brenda Murphy, le gouvernement Higgs a déclaré qu’il s’engageait à créer «un milieu d’apprentissage sûr et accueillant pour tous les élèves, tout en respectant le rôle de leurs parents».

Le gouvernement indique qu’il faut améliorer le système d’éducation au Nouveau-Brunswick et il promet de prêter «une oreille attentive aux professionnels et aux parents qui accompagnent les élèves, jour après jour».

La politique du Nouveau-Brunswick sur l’identité de genre dans les écoles a suscité de nombreuses critiques partout au Canada et dans cette province, notamment du défenseur des enfants et de la jeunesse. Il a déclaré que forcer les élèves non binaires et transgenres à utiliser un prénom auquel ils ne s’identifient pas constitue une violation de leurs droits garantis par la Charte canadienne.

Parallèlement, le discours du Trône du gouvernement Higgs a également promis de répondre aux préoccupations soulevées dans un rapport sur l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Le gouvernement Higgs assure qu’il «a pris connaissance du rapport sur le racisme systémique et met en place un plan de travail fondé sur des données qui sera porteur et positif pour le Nouveau-Brunswick».

Le gouvernement a également abordé dans son discours de mardi la nécessité de créer des «collectivités sûres». Il promet d’augmenter «la visibilité et le champ d’action des forces de l’ordre dans les communautés rurales» et de «désorganiser la vente illégale de drogues, de cannabis et de produits du tabac».

Le gouvernement progressiste-conservateur s’engage par ailleurs à limiter les augmentations de la taxe foncière dans la province.

«Cette mesure permettra d’assurer une protection permanente aux propriétaires fonciers (…) en limitant la hausse annuelle des évaluations foncières à 10 % pour tous les biens fonciers admissibles au Nouveau-Brunswick», indique le gouvernement.