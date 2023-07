Le droit d’asile sera à nouveau protégé aux États-Unis… dans deux semaines

WASHINGTON — Un juge fédéral américain a bloqué mardi une règle qui permet aux autorités de l’immigration de refuser l’asile aux migrants qui arrivent à la frontière américano-mexicaine sans d’abord faire une demande en ligne ou demander une protection dans un pays qu’ils ont traversé. Le magistrat a toutefois retardé l’entrée en vigueur immédiate de sa décision pour donner à l’administration du président Joe Biden le temps de faire appel.

L’ordonnance du juge de district américain Jon Tigar, du district Nord de la Californie, supprime un outil d’application clé mis en place par l’administration Biden alors que les restrictions d’asile basées sur le coronavirus ont expiré en mai. La nouvelle règle impose des restrictions sévères aux migrants demandeurs d’asile, mais prévoit des exceptions et ne s’applique pas aux enfants voyageant seuls.

«La règle — qui est en vigueur depuis deux mois — ne peut pas rester en place», a écrit le juge Tigar dans une ordonnance qui n’entrera en vigueur que deux semaines.

Le ministère de la Justice a immédiatement fait appel de l’ordonnance et a demandé qu’elle soit suspendue le temps que l’affaire soit à nouveau entendue.

Les groupes de défense des droits des immigrants ont applaudi la décision du juge.

«La promesse de l’Amérique est de servir de phare de liberté et d’espoir, et l’administration peut et doit faire mieux pour tenir cette promesse, plutôt que de perpétuer des politiques cruelles et inefficaces qui la trahissent», a déclaré Katrina Eiland, avocate de l’American Civil Liberties Union (ACLU).

L’ACLU et d’autres groupes avaient fait valoir que la règle violait une loi américaine qui protège le droit d’asile, quelle que soit la manière dont une personne entre dans le pays. Les groupes ont soutenu que cela obligeait les migrants à demander la protection dans des pays qui n’ont pas le même système d’asile robuste et la même protection des droits de la personne que les États-Unis. Ils ont également fait valoir que l’application CBP One que le gouvernement souhaite que les migrants utilisent n’a pas suffisamment de rendez-vous et n’est pas disponible dans suffisamment de langues.

L’administration Biden avait fait valoir que les systèmes de protection dans d’autres pays traversés par les migrants se sont améliorés. Mais le juge Tigar a déclaré qu’il n’était pas possible pour certains migrants d’obtenir la protection dans un pays de transit et a noté la violence à laquelle beaucoup sont confrontés au Mexique en particulier.

«En attendant une décision, les demandeurs d’asile doivent rester au Mexique, où les migrants sont généralement exposés à un risque accru de violence de la part d’acteurs étatiques et non étatiques», a écrit le juge nommé par le président Barack Obama.

Il a également écrit que la règle est illégale, car elle suppose que les personnes ne sont pas éligibles à l’asile si elles entrent dans le pays entre les passages frontaliers légaux. Mais le Congrès a expressément déclaré que cela ne devrait pas affecter l’éligibilité d’une personne à l’asile.

Le juge a également rejeté les arguments de l’administration selon lesquels elle avait fourni d’autres moyens aux personnes de venir aux États-Unis et cela devrait être pris en compte. L’administration a souligné l’existence d’un programme qui autorise jusqu’à 30 000 migrants de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua et du Venezuela s’ils ont un parrain et se rendent aux États-Unis. Le juge a noté que de telles voies ne sont pas disponibles pour tous les migrants.

L’administration Biden a également fait valoir qu’elle autorisait potentiellement des centaines de milliers de personnes à entrer aux États-Unis via l’application CBP One. Les migrants utilisent l’application pour prendre rendez-vous et se présenter à la frontière pour demander l’entrée aux États-Unis et demander l’asile.

Le juge Tigar a noté que la demande dépasse les 1450 rendez-vous actuellement disponibles quotidiennement, laissant les demandeurs d’asile en attente au Mexique où ils courent un «risque sérieux de violence».

L’administration Biden a déclaré que la règle d’asile était un élément clé de sa stratégie visant à trouver un équilibre entre une application stricte des frontières et la garantie d’offrir plusieurs possibilités pour les migrants de présenter des demandes d’asile valides.

Selon les douanes et la protection des frontières, le nombre total de rencontres le long de la frontière sud — c’est-à-dire les migrants qui sont venus à l’un des points d’entrée ou ont tenté de traverser entre eux — a diminué de 30 % en juin par rapport au mois précédent. L’agence a déclaré qu’il s’agissait du total mensuel le plus bas depuis février 2021.