Le droit de tuer des Français: Mahathir Mohamad dit avoir été cité hors contexte

KUALA LUMPUR, Malaisie — L’ancien dirigeant malaisien Mahathir Mohamad a maintenu ses commentaires largement condamnés sur les attaques d’extrémistes musulmans en France, affirmant vendredi qu’il avait été cité hors contexte et critiquant Twitter et Facebook pour avoir supprimé ses messages.

Mahathir Mohamad, 95 ans, a suscité l’indignation lorsqu’il a écrit sur son blog jeudi que «les musulmans ont le droit d’être en colère et de tuer des millions de Français pour les massacres du passé».

Twitter a supprimé une publication de l’ex-premier ministre malaisien contenant la remarque, qui, selon le réseau social, glorifiait la violence, et le secrétaire d’État français au numérique Cédric O a demandé à l’entreprise d’interdire également Mahathir Mohamad de sa plate-forme.

«Je suis en effet dégoûté des tentatives de déformer et de sortir de son contexte ce que j’ai écrit sur mon blog», a déclaré Mahathir dans un communiqué.

Il a déclaré que les critiques n’avaient pas lu son message dans son intégralité, en particulier la phrase suivante qui disait: «Mais dans l’ensemble, les musulmans n’ont pas appliqué la loi de « l’œil pour l’œil ». Les musulmans ne l’ont pas fait. Les Français ne devraient pas le faire. Au lieu de cela, les Français devraient apprendre à leur peuple à respecter les sentiments des autres.»

Il a déclaré que Twitter et Facebook avaient supprimé la publication malgré ses explications et avaient qualifié cette décision d’hypocrite.

«D’une part, ils ont défendu ceux qui ont choisi de publier des caricatures offensantes du prophète Mahomet … et s’attendent à ce que tous les musulmans l’acceptent au nom de la liberté de parole et d’expression», a-t-il dit.

«De l’autre, ils ont délibérément supprimé le fait que les musulmans n’avaient jamais cherché à se venger de l’injustice dont ils ont été victimes dans le passé», attisant la haine française pour les musulmans, a-t-il ajouté. Sur Twitter, cependant, cette phrase n’a pas été supprimée. Un membre du personnel de Mahathir Mohamad a déclaré que la publication entière avait été supprimée par Facebook.

Facebook Malaisie a déclaré dans un courriel avoir supprimé la publication de Mahathir Mohamad pour violation de ses politiques. «Nous n’autorisons pas les discours de haine sur Facebook et condamnons fermement tout soutien à la violence, à la mort ou aux dommages physiques», a déclaré le réseau social.

Les commentaires de Mahathir Mohamad, deux fois premier ministre, répondaient aux appels des nations musulmanes à boycotter les produits français après que le président Emmanuel Macron ait décrit l’islam comme une religion «en crise» et juré de réprimer le radicalisme après le meurtre d’un Professeur de français qui a montré à sa classe des caricatures représentants le prophète Mahomet.

Ses remarques sont également intervenues après qu’un Tunisien ait tué trois personnes dans une église de Nice, en France.

L’ambassadrice américaine en Malaisie, Kamala Shirin Lakhdir, a déclaré vendredi qu’elle «n’était pas du tout d’accord» avec la déclaration de Mahathir Mohamad. «La liberté d’expression est un droit, l’appel à la violence ne l’est pas», a-t-elle déclaré dans un bref communiqué.

Le Haut-Commissaire australien en Malaisie, Andrew Goledzinowski, a écrit que même si Mahathir Mohamad ne préconisait pas la violence réelle, «dans le climat actuel, les mots peuvent avoir des conséquences».

Le deuxième passage de Mahathir Mohamad en tant que premier ministre a duré de 2018 jusqu’à son départ en février 2020.

Il a été considéré comme un partisan des idées islamiques modérées et un porte-parole des intérêts des pays en développement. À l’époque, il avait vivement critiqué la société et les nations occidentales et leurs relations avec le monde musulman, alors qu’il était lui-même dénoncé en Israël et ailleurs pour avoir fait des remarques antisémites.