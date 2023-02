Le fabricant Can-Am présente deux motos électriques au Salon de la moto de Montréal

MONTRÉAL — À l’instar du Salon de l’auto, le Salon de la moto a fait son grand retour à Montréal vendredi, au Palais des congrès, en présentant quelque 300 modèles à deux et à trois roues.

Une trentaine d’exposants ont étalé leurs modèles de l’année, dont certains des plus gros fabricants au monde comme BMW Motorrad Canada, Harley-Davidson, Honda Canada, KTM Canada, Triumph et Suzuki Canada, entre autres.

Si les véhicules de type aventuriers sont populaires cette année – leurs ventes ayant connu une hausse considérable –, le Salon mise aussi sur les véhicules électriques, dont certains modèles étaient particulièrement attendus.

Le fabricant de Can-Am, filiale de Bombardier Produits récréatifs (BPR), a exposé ses deux nouveaux modèles entièrement électriques, les motos Origin et Pulse.

«C’est cool de voir Can-Am qui revient dans les motos, parce que ça fait des années qu’on n’en a pas vu. Ça va être vraiment intéressant de voir ça arriver sur le marché, et on voit l’engouement des gens au Salon aujourd’hui», souligne en entrevue Vincent Trépanier, directeur des ventes et marketing de l’événement.

Les deux véhicules sont en présentation seulement, précise-t-il, c’est-à-dire que les visiteurs ne pourront pas s’asseoir dessus puisqu’il s’agit de modèles de préproduction.

Le fabricant n’a pas encore révélé les spécifications des deux modèles, comme la puissance, l’autonomie et le poids. BPR avait toutefois déclaré, en août dernier, que les fiches techniques seraient rendues publiques vers la fin de l’été 2023, coïncidant avec le 50e anniversaire de Can-Am. Les motos, elles, devraient être disponibles vers le milieu de 2024.

Ce retour de Can-Am est «très excitant», indique le directeur, puisque les dernières motos à deux roues développées et manufacturées par BRP remontent aux années 1980.

D’éventuels essais routiers de motos

Au total, c’est près d’une quinzaine de motos électriques qui sont exposées au Salon de la moto 2023, dont la gamme de la marque Surron, la Livewire de Harley-Davidson et la Freeride de KTM. Les enfants de 3 à 12 ans pourront aussi faire l’essai de petites motos électriques SXe dans la zone d’activation Stacyc.

«C’est quelque chose sur quoi on veut mettre l’accent l’année prochaine, encore plus que maintenant. Cette année, c’est sûr que ç’a été un peu différent, parce qu’on ne savait pas nécessairement quelles étaient nos attentes en sortant de la pandémie», explique M. Trépanier, ajoutant que 2023 était «une année de retour» pour l’événement.

«En 2024, on veut se concentrer sur des activations familiales, présenter plus de modèles électriques et rendre ça encore plus gros que ce l’est cette année», ajoute-t-il.

Et à quand les essais routiers de motos électriques, comme l’a fait cette année le Salon de l’auto?

«C’est dans nos plans à développer pour la prochaine édition, affirme le directeur. Nous avons commencé avec la zone d’essais Stacyc, Strider et l’Académie de pilotage Yamaha. Nous avons des exposants sur place cette année qui seraient d’excellents partenaires pour développer une piste d’essai intérieur pour les motos électriques».

Ce virage vers l’électrique va de pair avec la popularité croissante des motos zéro émission, qui sont de plus en plus dans la mire des gros fabricants. Harley-Davidson avait annoncé en 2019 qu’elle comptait mettre sur le marché plusieurs modèles à motorisation électrique, suscitant maintes réactions au sein de l’industrie. L’année suivante, l’entreprise avait lancé au Canada la Livewire, sa première moto 100 % électrique.

Le programme «Roulez vert» du gouvernement du Québec offre d’ailleurs une subvention de 2000 $ à l’achat d’une motocyclette électrique.

—

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.