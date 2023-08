Le fédéral annonce 1500 nouvelles bornes électriques au Québec

MONTRÉAL — Le ministre fédéral de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a annoncé près de 30 millions $ de financement pour l’installation de plus de 1500 nouvelles bornes de recharge de véhicules électriques (VE) au Québec.

Le ministre Wilkinson était de passage à Québec mercredi pour annoncer l’implantation de 1578 bornes de recharge dans le cadre de 18 projets.

La plus grande part du gâteau reviendra à Hydro-Québec, qui recevra 21,7 millions $ pour installer 1194 bornes de recharge, dont 385 bornes de recharge rapide.

«Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien de Ressources naturelles Canada pour le déploiement de bornes publiques au Québec. Leur contribution nous aidera à atteindre nos objectifs dans le déploiement des bornes et à continuer à offrir un réseau fiable et accessible à tous les conducteurs de véhicules électriques», a déclaré France Lampron, responsable du Circuit électrique d’Hydro-Québec.

Le Canadien National recevra 4,4 millions $ pour installer 62 bornes de recharge près de ses gares, dont 12 au Québec.

Les Pétroles R.L., Bell Canada, le Syndicat des copropriétaires Lowney sur ville à Montréal, le Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais ainsi que l’aéroport international Montréal-Trudeau recevront également du financement pour installer des bornes de recharge sur leurs propriétés.

Le financement accordé à ces organisations varie entre plusieurs centaines de milliers de dollars et un peu plus d’un million.

«J’ai annoncé aujourd’hui des investissements fédéraux pour l’installation de plus de 1500 bornes de recharge au Québec, de Rimouski à Gatineau et plus loin. Nous permettrons ainsi à plus de Canadiens de s’engager sur la voie d’un avenir prospère et carboneutre», a déclaré le ministre Jonathan Wilkinson, dans un communiqué.

Le financement de 30 millions $ provient du Programme d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada.